ВСУ зашли в Херсон - нардеп

Возле здания областной администрации появился флаг Украины и ЕС / Фото Telegram

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Украинская армия уже в Херсоне! Слава Украине!", - написал он в Twitter.

Также он опубликовал фото из центра города. Там рядом со зданием ОВА висит флаг Украины и флаг Евросоюза.

Пока что нет официальной информации о том, что происходит в городе. Но глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сегодня опубликовал многозначительный пост в Telegram:

Также в Сети появились кадры якобы из микрорайона Шуменский на западе Херсона. На кадрах - украинские военные и местные жители.

Тем временем в центре Херсона люди подняли украинские флаги и ждут, когда в город зайдут Вооруженные силы Украины.

В Херсоне появились украинские флаги / Фото Telegram

В Херсоне ждут ВСУ / Фото Telegram

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