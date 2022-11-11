ВСУ зашли в Херсон - нардеп

11 ноября Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Украинская армия уже в Херсоне! Слава Украине!", - написал он в Twitter.
Также он опубликовал фото из центра города. Там рядом со зданием ОВА висит флаг Украины и флаг Евросоюза.
Пока что нет официальной информации о том, что происходит в городе. Но глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сегодня опубликовал многозначительный пост в Telegram:
Также в Сети появились кадры якобы из микрорайона Шуменский на западе Херсона. На кадрах - украинские военные и местные жители.
Тем временем в центре Херсона люди подняли украинские флаги и ждут, когда в город зайдут Вооруженные силы Украины.
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Автор: Анна Ярославская