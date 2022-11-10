"От 5-7 дней": Арестович назвал сроки по освобождению Херсона

Арестович / скриншот, УНИАН

Чтобы полностью освободить Херсон Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

"Это зависит от такого количества факторов, которые пока никто не может просчитать. Мы не знаем замыслов российского командования", - заявил Арестович.

По его словам, единственное, что мы можем констатировать рано или поздно, с потерями или без, Херсон ВСУ берут в ближайшие сроки.

"Это может занять 2-3 недели, может быть и 5-7 дней, может быть и больше. Сил и средств, чтобы вести бои и удерживать Херсон, им хватает", - добавил Арестович.

Вывод Россией войск из Херсона

В четверг, 9 ноября, министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу дал команду о выводе войск с захваченного Херсона и правобережья Херсонской области. Такое решение Москвы он озвучил после того, как командующий войсками России в Украине Суровикин сказал, что захватчики уже не в состоянии обеспечивать группировку, которая там находится.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что войска РФ не уходят из Херсона, а их оттуда выбили силы обороны Украины. Была проведена тяжелая военная работа. По его словам, еще некоторое время на правобережье Херсонщины будут бои.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не видит оснований говорить о выходе войск РФ из Херcона.

По его словам, оккупанты стягивают в Херсонскую область дополнительные резервы.

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