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В Херсоне остается часть войск РФ, оккупанты стягивают новые резервы – Подоляк

9 ноября 2022, 19:14

Украина не видит признаков, которые указывали бы на готовность оккупационных войск РФ выйти из Херсона без боя, сказал Михаил Подоляк.

Херсон, Херсонская область, российские военные
Значительная часть войск РФ остается в захваченном Херсоне - Подоляк / Reuters, Суспільне

Украина освобождает свои территории, опираясь на сведения разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления. Киев не видит признаков того, что Россия оставляет оккупированный Херсон без боя. В городе остается значительная часть вражеской группировки, стягиваются дополнительные резервы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что в Киеве пока не видят признаков ухода российской оккупационной армии из Херсона без боя.

Там еще остается значительная часть вражеских войск, в регион стягиваются дополнительные силы противника.

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировок, в регион стягиваются дополнительные резервы", - считает Подоляк.

Также он подчеркнул, что Киев освобождает свои территории, опираясь на данные разведки, а не "срежиссированные телевизионные заявления".

Шойгу объявил об отводе войск РФ из Херсона и области

Руководитель оккупационного министерства обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября скомандовал выводить войска из оккупированных Херсона и правобережной части Херсонской области.

Захватчики должны выйти оттуда уже в скором времени.

Такое решение страны-агрессора Шойгу объявил после доклада командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты не в состоянии снабжать свои силы в Херсоне и на правобережье Херсонщины.

"Согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружений и техники, за реку Днепр", - подчеркнул Шойгу.

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