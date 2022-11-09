Шойгу дал команду отвести войска РФ с правого берега Херсонской области - они убираются из Херсона

Сергей Шойгу / Скриншот YouTube

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

В четверг, 9 ноября, командующий оккупационными войсками России в Украине Сергей Суровикин доложил Шойгу о том, что захватчики не могут снабжать свою группировку в захваченном Херсоне и прилегающих территориях.

"Херсон и прилегающие населённые пункты не могут снабжаться и функционировать", - сказал Суровикин Шойгу.

По словам так называемого "командующего СВО", наиболее оптимальный вариант – переброска войск на левый берег Днепра.

Шойгу с этим согласился.

"Согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружений и техники, за реку Днепр", - подчеркнул Сергей Шойгу.

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