В Кремле смирились с потерей Херсона: озвучены две версии "отступления"

Херсон, Херсонская область, российские военные / Reuters, Суспільне

В Кремле считают вероятным бегство российской армии из Херсона и уже готовятся к этому. Пропагандистам раздали методички для оправдания отступление.

По данным издания Медуза, пропагандисты получили методички с указаниями, как рассказывать о ситуации в Херсоне. Таким образом Кремль хочет подготовить россиян к сдаче города.

"Украина и страны НАТО кинули в Херсонскую область все силы"

В одной из методичек указывается, что Херсонское направление для российской армии было "самым сложным на текущем этапе спецоперации", а Украине якобы нужно показать Западу боеспособность.

"Киев не будет считаться с собственными потерями - он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей и поставок оружия. Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра", - говорится в методичке оккупантов.

При этом Кремль хочет убедить, что Украина и страны НАТО кинули в Херсонскую область все силы и это грозит "огромным кровопролитием".

"ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой - их просто смоет", - говорится в указаниях Кремля.

Нужно отходить к Полтаве

Вторая кремлевская методичка просит обратить внимание на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова.

На встрече с диктатором Владимиром Путиным он вспомнил о Полтавской битве. Торкунов заявил, что для победы в ней Петр I "отходил к Полтаве". Именно отступление в конце концов привело к "перелому в войне".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются создать иллюзию отступления с Херсонщины. Таким образом враг хочет спровоцировать ВСУ на преждевременную атаку и заманить украинские части в уличные бои. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины приближаются к Херсону, а потому заставляют оккупантов строить укрепления. Судя по спутниковым фотографиям, захватчики усиливают оборону на правом берегу Днепра.

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