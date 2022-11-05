Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепления

Оккупанты строят три линии траншей и дотов на правом берегу Днепра / Коллаж: Минобороны РФ, 10-я горно-штурмовая бригада

Вооруженные силы Украины приближаются к Херсону, а потому заставляют оккупантов строить укрепления. Судя по спутниковым фотографиям, захватчики усиливают оборону на правом берегу Днепра.

Как отметил OSINT-аналитик Бенджамин Питтет, россияне тщательно готовятся к масштабным военным столкновениям с ВСУ. Новые оборонительные линии должны помочь армии РФ улучшить свое положение на фронте.

"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", - написал аналитик.

По его словам, сейчас оккупанты строят три линии траншей и дотов на правом берегу Днепра. Для этих оборонительных позиций используют природные и искусственные барьеры, такие как река Днепр и многочисленные каналы в Херсонской области.

Спутниковые снимки / Twitter-страница Бенджамина Питтета

Кроме того, российские оккупационные войска строят траншеи даже на побережье Черного моря.

Спутниковые снимки / Twitter-страница Бенджамина Питтета

Судя по спутниковым снимкам, оккупанты выстроили длинную линию обороны, которая состоит из малого количества рубежей. Это подтверждает мнение, что оккупанты готовятся к мощной атаке со стороны ВСУ в спешке.

Спутниковые снимки / Twitter-страница Бенджамина Питтета

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.

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