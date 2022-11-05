Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепления

Российские оккупационные войска готовятся к обороне и строят траншеи даже на побережье Черного моря.
Вооруженные силы Украины приближаются к Херсону, а потому заставляют оккупантов строить укрепления. Судя по спутниковым фотографиям, захватчики усиливают оборону на правом берегу Днепра.
Как отметил OSINT-аналитик Бенджамин Питтет, россияне тщательно готовятся к масштабным военным столкновениям с ВСУ. Новые оборонительные линии должны помочь армии РФ улучшить свое положение на фронте.
"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", - написал аналитик.
По его словам, сейчас оккупанты строят три линии траншей и дотов на правом берегу Днепра. Для этих оборонительных позиций используют природные и искусственные барьеры, такие как река Днепр и многочисленные каналы в Херсонской области.
Кроме того, российские оккупационные войска строят траншеи даже на побережье Черного моря.
Судя по спутниковым снимкам, оккупанты выстроили длинную линию обороны, которая состоит из малого количества рубежей. Это подтверждает мнение, что оккупанты готовятся к мощной атаке со стороны ВСУ в спешке.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.
Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.
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