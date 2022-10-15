Руководство военных РФ бежит с Херсона, ВСУ и партизаны не дают им организовать штабы – Хлань

Войска РФ на правом береге Херсонщины уже не могут размещать свои штабы - Хлань / Коллаж Суспільне, Reuters, скриншот YouTube

Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных с Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне они уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны. Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

В эфире Freedom он рассказал о том, что на переправе в Антоновке все чаще появляются полностью тонированные машины. Они массово выезжают по переправе на левый берег и начинают там прятаться.

Сергей Хлань / Скриншот Freedoom

"На переправе в Антоновке очень часто появляются машины, они полностью затонированы. Без очереди проезжают и без очереди переправляются на левый берег. А это фактически эвакуация штабного руководства всех россиян. Они массово через переправу выезжают и эвакуируются на левый берег и там начинаются прятаться уже", - отметил депутат.

Также он добавил, что у оккупантов проблемы с организацией штабов на правом берегу Херсонщины, поскольку работают украинские войска и партизаны. Идет массовая эвакуация захватчиков с Херсона, правобережной части области, на левый берег.

"Размещать штабы так, как они раньше размещали, у них уже не получается. Движение сопротивления вместе с ВСУ очень четко отрабатывает те места, где они организовывают свои штабы. Они сейчас массово эвакуируются с Херсона, правого берега Днепра, и растворяются пока на левом", - подчеркнул Сергей Хлань.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

На днях издание Financial Times 14 октября со ссылкой на оценки западных военных предположили, что освобождение ВСУ оккупированного Херсона может произойти уже во второй половине октября. Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантов к оккупантам о немедленной "эвакуации" населения с региона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что армия Украины может освободить Херсон до начала зимы. Однако он не исключил сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Киева от юга, может нанести удар на севере. Однако Арестович не верит в успехи маневров оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов считает прогноз об освобождении Херсона на следующей неделе слишком оптимистичным. По его мнению, такие заявления появились на фоне сообщений о попытке эвакуации коллаборационистов, их семей и семей российских представителей из Херсона. Возможно, именно по этой причине были сделаны выводы, согласно которым ВСУ приближаются к Херсону.

Другие новости: