Украинская армия способна отвоевать Херсон на следующей неделе - Financial Times

ВСУ, Херсон / 93-яОМБР, Слово і діло

Как прогнозируют офицеры армий стран Запада, украинские войска способны деоккупировать Херсон и окончательно возвратить контроль над правым берегом Днепра уже на будущей неделе. Об этом сообщает авторитетное западное издание Financial Times.

Дело в том, что бойцы ВСУ совершили прорыв линии фронта на Херсонщине еще в начале октября. И это стало самым крупным успехом украинской армии на Юге Украины с момента самого начала полномасштабного военного вторжения России в феврале.

"Украина может освободить Херсонскую область до Днепра уже на следующей неделе", — цитируют западных офицеров журналисты FT.

К слову, немногим ранее журналисты британского издания The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного офицера армии США сообщали ‒ если Украина окончательно сохранит нынешнюю скорость деоккупации своих районов и сможет вскорости освободить Херсон, то у ВСУ появится возможность полностью отвоевать захваченный полуостров Крым.

Ситуация на Херсонской области

В результате контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины уже освобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении, сообщила 9 октября начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, продолжается работа по закреплению на освобожденных территориях, по их зачистке, и по проведению стабилизационных мер.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что темпы наступления Вооруженных сил Украины по мере приближения к оккупированному Херсону будут снижаться, поскольку там расположены несколько линий обороны захватчиков РФ. Россияне отступят в направлении самого Херсона, где попытаются дать бой украинским защитникам.

В Институте изучения войны акцентировали внимание на том, что силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

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