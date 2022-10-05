У ВСУ есть успехи на Херсонщине, Харьковщине и Луганщине, они уничтожают малоукомплектованные войска РФ – ISW

На ряде участков украинские военные заставили оккупантов отойти и разрушили попытки РФ перебросить на передовые позиции боеприпасы, резервы и мобилизованных.
Украинские военные на протяжении минувших суток продолжали достигать больших успехов в Херсонской области. В то же время они продолжили наступление в Харьковской и Луганской областях.
Воинам ВСУ удалось освободить еще часть населенных пунктов, в том числе несколько из них на восточном берегу реки Ингулец. Там русские были вынуждены отступить на юг в направлении Херсона. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Украинские бойцы начали уничтожать малоукомплектованные российские войска в северной части Херсонщины. Также российским захватчикам пришлось отойти к югу от границы Херсон – Днепропетровская область в направлении Берислава.
Российским захватчикам теперь не удается перебросить на их передовые позиции на Херсонщине резервы, мобилизованных, а также дополнительные боеприпасы.
Также украинские военные успешно продвигаются дальше в восточной части Харьковской области. Своим движением вперед защитники Украины все больше угрожают российским позициям на Луганщине, отмечают в ISW.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Вооруженными силами Украины были освобождены и деоккупированы десятки населенных пунктов в разных регионах. Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции.
Напомним, рано утром в среду, 5 октября, в Белой Церкви в Киевской области прогремели два взрыва и вспыхнул пожар. Российские оккупанты ударили иранскими дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры.
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