Оккупанты дважды атаковали Киевщину иранскими дронами: в Белой Церкви прогремели взрывы

Рано утром 5 октября было две атаки на Белую Церковь. Глава Киевской ОВА заявил, что РФ ударила иранскими дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры.
Рано утром в среду, 5 октября, в Белой Церкви в Киевской области прозвучали взрывы. Российские оккупанты ударили иранскими дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры.
Об этом сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - написал он около трех часов ночи.
Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви произошла примерно через час. На месте работают экстренные службы.
Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий просит жителей, проживающих возле эпицентра пожара, не подходить к окнам и ни в коем случае не открывать их, пока пожар не ликвидируют.
Беспилотники Ирана для России
В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.
В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.
Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.
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