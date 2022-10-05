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Оккупанты дважды атаковали Киевщину иранскими дронами: в Белой Церкви прогремели взрывы

5 октября 2022, 06:38

Рано утром 5 октября было две атаки на Белую Церковь. Глава Киевской ОВА заявил, что РФ  ударила иранскими дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры.

Дрон Shahed-136
Войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви / Фото УНИАН, AFUStratCom

Рано утром в среду, 5 октября, в Белой Церкви в Киевской области прозвучали взрывы. Российские оккупанты ударили иранскими дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - написал он около трех часов ночи.

Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви произошла примерно через час. На месте работают экстренные службы.

В Сети публикуют видео
В Сети публикуют видео "прилетов" по Киевщине / скриншот

Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий просит жителей, проживающих возле эпицентра пожара, не подходить к окнам и ни в коем случае не открывать их, пока пожар не ликвидируют.

Беспилотники Ирана для России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

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