За неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов - Зеленский

Зеленский поведал об успехах контрнаступления ВСУ / Офис президента Украины, генштаб ВСУ

За последнюю неделю Вооруженными силами Украины были освобождены и деоккупированы десятки населенных пунктов в разных регионах, говорится в заявлении главы государства Владимира Зеленского.

"От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе", - заявил президент.

Украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. Также Зеленский добавил, что это только вопрос времени, когда удастся выгнать оккупанта со всей нашей земли.

Также президент подтвердил освобождение 8 населенных пунктов, о которых сообщили в Оперативном командовании "Юг", и добавил, что это далеко не весь список.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На незаконном мероприятии были и кремлевские марионетки, которых Москва объявила оккупационной "властью" на местах.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается поставить демократию на колени и фактически пошла на эскалацию войны против Украины. Он призвал цивилизованный мир к реакцию на попытку аннексии украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, направленный на интеграцию в Альянс. Государство де-факто уже состоит в союзе с НАТО.

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