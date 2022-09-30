'Москва ставит демократию на колени': у Зеленского жестко отреагировали на аннексию РФ

В ОП отреагировали на аннексию областей Украины / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал официальную аннексию РФ захваченных областей Украины.

Аннексией оккупированных территорий Украины и угрозами ядерным оружием Россия пытается поставить демократию на колени, подчеркнул в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Не хотели эскалации? А вот она. Анексией, "ядерными" угрозами и тотальной мобилизацией Россия говорит цивилизованному миру: "И что вы со мной сделаете?" Москва пытается поставить демократию на колени. Продолжим вести разговор о том, как не спровоцировать и нет масштабировать войну?", - написал Подоляк.

Аннексия захваченных территорий Украины

Ранее Путин издал указы о якобы "признании независимости" оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей.

В своих указах Путин ложно сослался "на волеизъявление народа", а также на якобы "принципы и нормы международного права".

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны Большой семерки и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не смирится с любыми попытками России захватить наши земли. Он отметил, что проводимые Россией псевдореферендумы являются ничтожными и не меняют реальности того, что территориальная целостность Украины будет восстановлена. По словам президента, реакция Украины на признание Россией результатов этих "референдумов" будет очень жесткой.

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