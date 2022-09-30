Путин собрал в Кремле гауляйтеров и объявил об аннексии захваченных областей Украины

В Москве заявили "о принятии новых субъектов в РФ".
Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии оккупированных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
Помпезная церемония состоялась в Кремле, куда привезли назначенных оккупантами "глав администраций" (гауляйтеров).
"Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав россии четырех новых регионов, субъектов российской федерации", - заявил он.
При этом в Кремле организовали церемонию подписания договоров "о принятии новых субъектов в РФ".
В Москву также привезли кремлевских марионеток: главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также гауляйтеров в Херсонской и Запорожской областях (Владимир Сальдо и Евгений Балицкий).
Аннексия захваченных территорий Украины
Ранее Путин издал указы о якобы "признании независимости" оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей.
В своих указах Путин ложно сослался "на волеизъявление народа", а также на якобы "принципы и нормы международного права".
Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
Страны Большой семерки и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.
Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не смирится с любыми попытками России захватить наши земли. Он отметил, что проводимые Россией псевдореферендумы являются ничтожными и не меняют реальности того, что территориальная целостность Украины будет восстановлена. По словам президента, реакция Украины на признание Россией результатов этих "референдумов" будет очень жесткой.
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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".