Путин собрал в Кремле гауляйтеров и объявил об аннексии захваченных областей Украины

Владимир Путин / Фото Reuters

Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии оккупированных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Помпезная церемония состоялась в Кремле, куда привезли назначенных оккупантами "глав администраций" (гауляйтеров).

"Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав россии четырех новых регионов, субъектов российской федерации", - заявил он.

При этом в Кремле организовали церемонию подписания договоров "о принятии новых субъектов в РФ".

В Москву также привезли кремлевских марионеток: главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также гауляйтеров в Херсонской и Запорожской областях (Владимир Сальдо и Евгений Балицкий).

Аннексия захваченных территорий Украины

Ранее Путин издал указы о якобы "признании независимости" оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей.

В своих указах Путин ложно сослался "на волеизъявление народа", а также на якобы "принципы и нормы международного права".

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны Большой семерки и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не смирится с любыми попытками России захватить наши земли. Он отметил, что проводимые Россией псевдореферендумы являются ничтожными и не меняют реальности того, что территориальная целостность Украины будет восстановлена. По словам президента, реакция Украины на признание Россией результатов этих "референдумов" будет очень жесткой.

Читайте еще: