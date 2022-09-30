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Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку - Зеленский

30 сентября 2022, 17:07

Украина сегодня подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Зеленский, Шмыгаль, Стефанчук
Зеленский, Шмыгаль, Стефанчук / Офис президента

Сегодня, 30 сентября Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз", - отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Украина подает заявку по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего украинского общества.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил глава государства.

Вступление в НАТО

Аннексия РФ территорий Украины

Сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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