Боевики "ЛДНР" просятся в РФ и требуют немедленно провести "референдум": у Зеленского резко ответили

Пушилин и Путин / Кремль, УНИАН

Общественная палата так называемой "ДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по поводу вхождения в состав России.

Глава "палаты" Алексей Кофман заявил о желании участников "ДНР" видеть между "республикой" и Украиной границу России.

"Прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и "Народный совет ДНР" принять соответствующее "историческое" решение о незамедлительном проведении "референдума"", - сказал он.

Позже появилось видео, как Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия администраций глав "ДНР" и "ЛНР", аппараты парламентов для выработки шагов по началу подготовки к "референдуму".

У Зеленского ответили на "референдумы" в ОРДЛО

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не что иное, как фикция. Они не повлияют на политику Украины и международного сообщества.

"Ru-пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня есть для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым - это Украина. Любые попытки перекрасить флаги - ничего не изменяющая фикция, которая не изменит ничего ни для нас, ни для партнеров", - написал он.

"Референдумы" оккупантов

Оккупанты России переносят проведение так называемого "референдума" на оккупированных районах Луганской области на неопределенные сроки. Причина – атаки Вооруженных сил Украины позиций российских захватчиков. Россияне скапливают свои силы и средства в городе Сватово. Об этом заявили в Луганской областной военной администрации.

Силы обороны Украины проводят военную операцию в Херсонской области для освобождения своих территорий. Вражеские войска вытесняются с занятых ими позиции. Освобождаются населенные пункты.

ВСУ удалось достичь определенных успехов и в Донецкой области. Бойцы выбили оккупантов с некоторых позиций на Краматорском направлении. Удалось добиться тактического продвижения.

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