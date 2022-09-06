Украина может претендовать на территории России, нужно провести референдумы – Жданов

Украина может присоединить регионы России - Жданов / Коллаж УНИАН

После победы в войне с Россией Киев, учитывая карты 1919 года, может претендовать на территории, которые сейчас являются субъектами Российской Федерации. Чтобы не допустить вечного военного противостояния, в случае распада российского государства нужно будет провести два референдума – в Украине и на тех землях, которые могут присоединиться к нашему государству. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он рассказал о том, что РФ по итогам войны с Украиной может потерпеть поражение и потерять свои территории. Земли Москве отдавать не нужно, однако следует придти к какому-либо компромиссному варианту.

"Мы должны определиться и остановиться на какой-то дате. Есть 1991 год – развал Советского Союза, есть границы административных республик, которые превратились в границы государств. Их признал весь мир и ООН, надо на них остановиться", - считает Жданов.

По мнению эксперта, украинское государство, если учитывать карты 1919 года, может претендовать на некоторые территории, которые сейчас входят в РФ. Если Россия развалится, нужно будет провести два референдума: первый на землях, которые хотели бы присоединиться к Украине. Второй – в самой Украине относительно того, готово ли государство их принять.

"Тогда будет вечная война. Единственное, когда это можно принять и использовать, это если Россия разваливается – в результате нашей победы произойдет распад на субъекты РФ. Надо поступить исключительно по международному праву, чтобы не было претензий. Для этого нужно провести два референдума: на тех землях, которые хотят присоединиться к Украине и Украине, хотим ли мы взять эти земли в состав своего государства", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят военную операцию в Херсонской области для освобождения своих территорий. Вражеские войска вытесняются с занятых ими позиции. Освобождаются населенные пункты.

ВСУ удалось достичь определенных успехов и в Донецкой области. Бойцы выбили оккупантов с некоторых позиций на Краматорском направлении. Удалось добиться тактического продвижения.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что армия Украины сконцентрирована на освобождении не только Херсонской области.

Проводится деоккупация и других территорий. Идут тяжелые бои

Смотрите видео ТСН – Жданов считает, что ВСУ могут зайти в Россию

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