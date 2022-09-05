"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы": Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

Зеленский отметил, что идет очень тяжелая война, но он уверен, что Украина вернет свои территории.
Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области.
В интервью ABC NEWS президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий.
"Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон... Есть направление или направления - множественные - и мы должны двигаться вперед", - ответил президент.
При этом Зеленский отметил, что не может говорить о деталях каких-либо военных действий.
"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - сказал он.
Зеленский отметил, что идет очень тяжелая война, но он уверен, что Украина вернет свои территории.
"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Это лишь вопрос времени", - сказал он.
Президент добавил, что наша страна не уступит свою землю.
Освобождение Высокополья
Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.
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