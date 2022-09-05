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"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы": Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

5 сентября 2022, 22:12

Зеленский отметил, что идет очень тяжелая война, но он уверен, что Украина вернет свои территории.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области.

В интервью ABC NEWS президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий.

"Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон... Есть направление или направления - множественные - и мы должны двигаться вперед", - ответил президент.

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При этом Зеленский отметил, что не может говорить о деталях каких-либо военных действий.

"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - сказал он.

Зеленский отметил, что идет очень тяжелая война, но он уверен, что Украина вернет свои территории.

"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Это лишь вопрос времени", - сказал он.

Президент добавил, что наша страна не уступит свою землю.

Освобождение Высокополья

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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