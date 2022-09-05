ВСУ уничтожили кучу оккупантов и их технику: в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске

Херсонская область, / ВСУ, Людмила Денисова

Украинские защитники ликвидировали 100 оккупантов в Купянске Харьковской области и 30 — в Херсоне.

Как говорится в сообщении Генштаба, ВСУ также вывели из строя переправы в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить перебрасывание войск через реку Днепр.

"Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций", - говорится в сообщении.

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Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины. В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают огневую поддержку действий наземных группировок войск. По уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага. Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить перебрасывание войск через реку Днепр", - сообщили в Генштабе.

Как сообщал Главред, ВСУ уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Кроме того, защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупантам на Юге, в результате было уничтожено много живой силы и техники врага. Также "демилитаризированы" 5 складов и пункт управления оккупантов.

Ситуация в Харьковской области

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что президент РФ Владимир Путин, возможно, дал команду российским войскам оккупировать Харьков. По мнению специалистов, захватчики в Балаклее и Великой Камышевахе могут строить плацдарм для дальнейшего наступления на город.

Заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя ситуацию с угрозой наступления России на Харьков, сказала, что ВСУ рассматривают любые дальнейшие сценарии агрессии врага. По словам, Маляр, в рамках подготовки к таким вариантам развития событий создаются резервы и строятся фортификационные сооружения.

"Подготовка на всех направлениях одинаковая, она заключается в создании резервов, это и создание системы инженерных фортификационных сооружений. Важную роль играет и местная власть. Безусловно ВСУ, мы постоянно говорим, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий и готовимся ко всем этим сценариям", - подчеркнула замминистра обороны.

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