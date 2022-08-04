ВСУ продвинулись в Харьковской области и закрепились на освобожденных территориях

Армия Украины на Харьковщине продвинулась вглубь обороны российских войск / Фото УНИАН

Силы обороны Украины смогли продвинуться вглубь обороны оккупационных войск России в Харьковской области и закрепились на территориях, которые удалось освободить. Захватчики не проводят активных боевых действий в регионе, но пытаются удержаться на занятых позициях. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

На брифинге Минобороны в четверг, 4 августа, он рассказал о том, что ВСУ удалось добиться определенного тактического продвижения на фронте в Харьковской области.

По его словам, на данном направлении враг активно не атакует. Пытается удержать оккупированные ранее территории.

"На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведёт, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях", - подчеркнул Алексей Громов.

Ситуация в Харьковской области

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что президент РФ Владимир Путин, возможно, дал команду российским войскам оккупировать Харьков. По мнению специалистов, захватчики в Балаклее и Великой Камышевахе могут строить плацдарм для дальнейшего наступления на город.

Заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя ситуацию с угрозой наступления России на Харьков, сказала, что ВСУ рассматривают любые дальнейшие сценарии агрессии врага. По словам, Маляр, в рамках подготовки к таким вариантам развития событий создаются резервы и строятся фортификационные сооружения.

"Подготовка на всех направлениях одинаковая, она заключается в создании резервов, это и создание системы инженерных фортификационных сооружений. Важную роль играет и местная власть. Безусловно ВСУ, мы постоянно говорим, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий и готовимся ко всем этим сценариям", - подчеркнула замминистра обороны.

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