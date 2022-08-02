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Угроза атаки Харькова и переброска сил РФ на юг: в Минобороны заявили о готовности к любым сценариям

2 августа 2022, 13:04

Армия Украины удерживает врага, ситуация на фронте в последние недели существенно не изменилась, сказала Анна Маляр.

ВСУ Харьков
Силы обороны Украины готовы ко всем сценариям и мужественно защищают страну - Маляр / Коллаж УНИАН, Reuters

Вооруженные силы Украины постоянно готовятся к новым возможным наступлениям войск России. Подготовка продолжается, в том числе, и на фоне заявлений аналитиков об угрозе Харькову и переброске захватчиками военных подразделений на юг страны. Армия готова к любым сценариям и продолжает сдерживать врага. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что подготовка к возможным новым атакам России продолжается. Украинские войска готовятся к любым возможным сценариям.

"Подготовка на всех направлениях одинаковая, она заключается в создании резервов, это и создание системы инженерных фортификационных сооружений. Важную роль играет и местная власть. Безусловно ВСУ, мы постоянно говорим, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий и готовимся ко всем этим сценариям", - сказала Маляр.

Также она добавила, что ВСУ успешно удерживают вражеские подразделения, а на фронте за последние несколько недель существенных изменений не было. Несмотря на численное преимущество россиян, армия Украины готова противостоять оккупантам.

"Вы видите, что последние несколько недель ситуация кардинально не меняется, мы не сдаем ни одного сантиметра земли. Это говорит о том, что в количественном составе мы уступаем России, но меньше с тем, ВСУ готовы ко всем этим сценариям и мужественно защищают Украину", - подчеркнула Анна Маляр.

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Война России против Украины

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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