УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минус 100 оккупантов и 60 единиц техники: ВСУ на Юге проредили ряды оккупантов

3 сентября 2022, 07:29

Защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.

ВСУ
ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту и понтонной переправе / Фото facebook.com/okPivden

ВСУ уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Кроме того, защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.

Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, в течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ. В ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Потери россиян на юге за сутки составили:

  • 14 танков Т-72 и Т-62;
  • гаубица "Мста-Б";
  • авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
  • 2 реактивные системы залпового огня "Ураган";
  • 3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
  • мобильный миномет 120 калибра;
  • 2 беспилотных разведчика;
  • 35 единиц автобронетехники.

Как сообщал Главред, днем ранее Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупантам на Юге, в результате было уничтожено много живой силы и техники врага. Также "демилитаризированы" 5 складов и пункт управления оккупантов.

Защитники Украины 29 августа нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:29

Минус 100 оккупантов и 60 единиц техники: ВСУ на Юге проредили ряды оккупантов

06:53

Судьба безопасности Европы решается именно здесь и именно сейчасмнение

05:10

Когда Россия перестанет угрожать Украине: прогноз военного эксперта

04:45

Зачем добавлять глицерин в стиральную машину: результат удивитВидео

04:00

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

Реклама
03:20

Самое полезное варенье на зиму для каждого: вкусный и простой рецептВидео

03:17

"Волшебник": накачанный мужик ублажил Волочкову прямо в зале

03:10

Сильные морозы и много снега: синоптики дали прогноз на самую тяжелую для Украины зимуВидео

02:45

От шерсти до "бензиновых пятен": 5 вещей, которые могут сломать стиральную машинку во время стирки

01:04

Женский гороскоп на неделю 5-11 сентября: Овнам – зависть, Близнецам – подсказки судьбы, Девам - благополучиеВидео

00:51

Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

02 сентября, пятница
23:54

Отравление грибами на Киевщине: в больнице умер маленький мальчикВидео

23:26

Растянется надолго: Арестович поведал о стратегии и преимуществах контрнаступления ВСУВидео

23:23

Настя Каменских представила новую песню и клип "Хрусталь"Видео

22:55

Новый флешмоб: Байден, Зеленский, Джонсон, Данилов и Подоляк заинтриговали мир перепиской в TwitterВидео

22:54

Россияне с позором бежали их Херсона с награбленным имуществом - Генштаб

22:53

Дочь российской актрисы собирает деньги на ВСУ

22:35

Квиткова и Добрынин скрепили свой брак и показали чувственные фото

22:25

В Евросоюзе резко высказались об остановке Северного потокаВидео

22:15

Зеленский снова провел заседание Ставки: приняли важные решенияВидео

Реклама
22:09

Польские эксперты пояснили, почему у россиян проблемы на фронтеВидео

21:51

На Запорожской АЭС останутся шестеро представителей МАГАТЭВидео

21:47

Эксперт рассказал, ждать ли обрушения курса до 80-90 гривен за доллар

21:42

Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизньВидео

21:38

"Будут большие победы": астролог анонсировала возвращение территорий Украины в сентябреВидео

21:33

"Куда делся человек Михалков": Пугачева обратилась к путинисту-режиссеру

21:23

Скрепы и Булгаковмнение

21:11

Битва при Гоголях-Булгаковых, или о культурных войнахмнение

21:08

В Украине поменяют правила оформления субсидий: чего ждать гражданамВидео

21:06

Трагедия на Житомирщине: на мине подорвался автомобиль лесной охраны

20:54

Репетиция захвата части Украины: эксперт раскрыл агрессивные планы ЛукашенкоВидео

20:48

ВСУ уничтожили в Херсоне и Энергодаре почти роту оккупантов – ГенштабВидео

20:46

Метко уничтожаем врага: ВСУ поведали подробности контрнаступления на югеВидео

20:37

США выделят Украине колоссальную сумму денег: Байден обратится к КонгрессуВидео

20:19

8-летняя фанатка озадачила Олега Скрипку, дав 200 баксовВидео

20:10

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

20:07

Россия полностью остановила работу Северного потока - ГазпромВидео

19:56

Будет чистым даже без стирки: 3 способа, как освежить постельное белье без лишних усилий

19:40

"Жестокая война тебя забрала": мама 4-летнего Саши растрогала сеть обращением к погибшему сыну

19:15

Как покраситься осенью 2022: 4 главных цвета волос, которые подойдут буквально всем

Реклама
19:01

"Должно быть желание": Зеленский назвал три условия для старта переговоров с РФ

18:58

Венгрия бунтует и против нового транша на 5 млрд евро для Украины от ЕС - EuractivВидео

18:49

Оккупантов на Херсонщине отрезали от резервов, логистика войск РФ подорвана – ВСУВидео

18:48

В Украину ворвутся заморозки этой ночью: синоптики предупредили о похолодании и ненастьеВидео

18:31

Подоляк пояснил, почему страшилки Кремля о холодной зиме оказались "пшиком"

18:24

Тодоренко требует миллионы за авторство детских книг от писательницы, которые "написала сама"

18:03

Фантазер-вояка: Шойгу похвастался уже четвертым мнимым "захватом" поселка Пески на Донбассе

18:00

Список возглавили дочери Путина: Украина ввела жесткие санкции против РоссииВидео

17:27

Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни

17:20

Сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов: в Харькове задержали мужчину и женщинуФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять