Минус 100 оккупантов и 60 единиц техники: ВСУ на Юге проредили ряды оккупантов

Защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.
ВСУ уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Кроме того, защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.
Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, в течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ. В ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.
ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.
Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.
Потери россиян на юге за сутки составили:
- 14 танков Т-72 и Т-62;
- гаубица "Мста-Б";
- авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
- 2 реактивные системы залпового огня "Ураган";
- 3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
- мобильный миномет 120 калибра;
- 2 беспилотных разведчика;
- 35 единиц автобронетехники.
Как сообщал Главред, днем ранее Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупантам на Юге, в результате было уничтожено много живой силы и техники врага. Также "демилитаризированы" 5 складов и пункт управления оккупантов.
Защитники Украины 29 августа нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.
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