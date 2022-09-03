Минус 100 оккупантов и 60 единиц техники: ВСУ на Юге проредили ряды оккупантов

ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту и понтонной переправе / Фото facebook.com/okPivden

ВСУ уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Кроме того, защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.

Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, в течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ. В ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Потери россиян на юге за сутки составили:

14 танков Т-72 и Т-62;

гаубица "Мста-Б";

авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;

2 реактивные системы залпового огня "Ураган";

3 пушки-гаубицы 152-го калибра;

мобильный миномет 120 калибра;

2 беспилотных разведчика;

35 единиц автобронетехники.

Как сообщал Главред, днем ранее Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупантам на Юге, в результате было уничтожено много живой силы и техники врага. Также "демилитаризированы" 5 складов и пункт управления оккупантов.

Защитники Украины 29 августа нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.

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