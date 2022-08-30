ВСУ накрыли огнем позиции оккупантов на Юге: уничтожены 82 захватчика и очень много техники врага

ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага / Фото УНИАН

Защитники Украины 29 августа нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, ВСУ с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления российских оккупантов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Кроме того, шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения украинские военные атаковали позиции ПВО противника.

Ракетно-артиллерийские подразделения увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, в том числе уничтожены:

зенитно-ракетная система С-300;

2 танка Т-72;

11 гаубиц "Мста-Б";

3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";

тяжелая огнеметная система "Солнцепек";

самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";

120 мм мобильный миномет;

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";

противотанковая управляемая ракета;

6 единиц бронированной техники.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

"Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена", - добавили военные.

Масштабное наступление ВСУ на Юге

Украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет проводиться современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Как сообщает издание CNN со ссылкой на источник среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

Другие новости: