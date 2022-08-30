ВСУ накрыли огнем позиции оккупантов на Юге: уничтожены 82 захватчика и очень много техники врага

Защитники Украины поразили 13 пунктов управления российских оккупантов, уничтожили три склада боеприпасов и переправу через Днепр.
Защитники Украины 29 августа нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.
Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, ВСУ с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления российских оккупантов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Кроме того, шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения украинские военные атаковали позиции ПВО противника.
Ракетно-артиллерийские подразделения увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, в том числе уничтожены:
- зенитно-ракетная система С-300;
- 2 танка Т-72;
- 11 гаубиц "Мста-Б";
- 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";
- тяжелая огнеметная система "Солнцепек";
- самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";
- 120 мм мобильный миномет;
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
- противотанковая управляемая ракета;
- 6 единиц бронированной техники.
Кроме этого, Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
"Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена", - добавили военные.
Масштабное наступление ВСУ на Юге
Украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".
Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.
Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет проводиться современными методами, в частности, истощая врага.
В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.
Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Как сообщает издание CNN со ссылкой на источник среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.
Другие новости:
- Зеленский припугнул врагов: ВСУ будут вас гнать до самой границы, уезжайте сами
- Олег Жданов рассказал, как Украине завершить войну не за годы, а за месяцы
- Как контрнаступление ВСУ повлияло на боеспособность россиян: ответ Белого дома