Наступление на юге: в ВСУ рассказали, что помогло прорвать оборону оккупантов

В ВСУ рассказали, что помогло прорвать оборону оккупантов на юге/ Генштаб ВСУ

Российские захватчики уже длительное время находились на юге под огневым контролем Вооруженных сил Украины. Воины ВСУ не только "корректировали" запасы оружия оккупантов и их логистику, а еще и истощали их морально.

Поэтому, когда российское командование поставило наперед эмоционально истощенные подразделения, украинским военным удалось успешно прорвать первую линию обороны захватчиков. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии ТСН, отвечая на вопрос, что помогло ВСУ прорвать линию обороны врага на юге.

"Когда они выставили впереди те подразделения, которые были наиболее морально истощены, наши войска смогли ее прорвать", – сказала Гуменюк.

Информацию о наступлении ВСУ нельзя разглашать

В то же время она отметила, что украинские воины продолжают свою работу на южном направлении. Гуменюк подчеркнула, что наступление на врага на юге будет долгим и непростым, а действия наших ВСУ "любят тишину", и сейчас нельзя о них открыто рассказывать.

По ее словам, информацию о начале наступления сообщили, чтобы поддержать и вернуть надежду людям, которые сейчас живут под российской оккупацией. Однако подробности наступления разглашать нельзя.

"Но просим понимания, что на этом надо и ограничиться. Даже радостные новости надо употреблять ограниченными дозами, для того, чтобы радость была полноценной", – отметила Гуменюк.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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