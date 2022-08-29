Наступление на юге: в ВСУ рассказали, что помогло прорвать оборону оккупантов

Первую линию обороны оккупантов воины ВСУ прорвали тогда, когда российское командование поставило наперед эмоционально истощенных военных.
Российские захватчики уже длительное время находились на юге под огневым контролем Вооруженных сил Украины. Воины ВСУ не только "корректировали" запасы оружия оккупантов и их логистику, а еще и истощали их морально.
Поэтому, когда российское командование поставило наперед эмоционально истощенные подразделения, украинским военным удалось успешно прорвать первую линию обороны захватчиков. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии ТСН, отвечая на вопрос, что помогло ВСУ прорвать линию обороны врага на юге.
"Когда они выставили впереди те подразделения, которые были наиболее морально истощены, наши войска смогли ее прорвать", – сказала Гуменюк.
Информацию о наступлении ВСУ нельзя разглашать
В то же время она отметила, что украинские воины продолжают свою работу на южном направлении. Гуменюк подчеркнула, что наступление на врага на юге будет долгим и непростым, а действия наших ВСУ "любят тишину", и сейчас нельзя о них открыто рассказывать.
По ее словам, информацию о начале наступления сообщили, чтобы поддержать и вернуть надежду людям, которые сейчас живут под российской оккупацией. Однако подробности наступления разглашать нельзя.
"Но просим понимания, что на этом надо и ограничиться. Даже радостные новости надо употреблять ограниченными дозами, для того, чтобы радость была полноценной", – отметила Гуменюк.
Освобождение Херсонской области
Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".
Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.
Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.
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