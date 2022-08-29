"Началась важная неделя": ВСУ прорвали первую линию обороны под Херсоном

На Херсонщине российские оккупанты отошли от своих позиций, десантники бегут с поля боя.
Украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Виктор Андрусив в понедельник, 29 августа. Он подчеркнул, что началась важная неделя.
Также сообщается, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Об этом сообщила Оперативная группировка войск "Каховка".
"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций на Херсонщине. Российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя", – говорится в сообщении.
Также в Оперативной группировке войск "Каховка" обнародовали видео, на котором оккупант подтверждает, что украинские воины прорвали первую линию обороны захватчиков, и рассказывает, что бойцы ВСУ сильно палят по ним из разного оружия.
"Стреляют по нам из танков, авиации, артиллерии", – отметил оккупант.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что украинские военные заставили 109 полк так называемой "ДНР" отойти со своих позиций, сообщается в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины".
Стоит отметить, что глава Офиса президента Украины после таких новостей сделал пост с намеком в Telegram, анонсировав уничтожение врагов под палящим августовским солнцем.
Освобождение Херсонской области
Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.
Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, заявил, что для успешного контрнаступления в Херсонской области Украине необходимо иметь как минимум втрое больше войск, чем у противника. Освобождение Херсона будет "непростой задачей", ведь российские оккупанты подготовились к обороне. В таких условиях сложно что-либо прогнозировать, подчеркнул генерал.
Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что возможные сроки окончания войны РФ против Украины определит то, как будет развиваться ситуация на фронте. Сейчас ключевой точкой является даже не Херсон, а Херсонская область, где находится крупная группировка российских войск, насчитывающая 25 тысяч военнослужащих. Эта группировка сейчас фактически окружена.
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