"Боятся, что мы там останемся": россиянка устроила истерику из-за отказа в визе в Германию

Гражданка страны-агрессора РФ пыталась получить визы для всей семьи якобы для поездки в гости к маме. Однако в консульстве усомнились в этом.
Россиянка возмутилась и устроила истерику на камеру из-за того, что ей и ее родным отказались давать визу в Германию.
Женщина пожаловалась, что она с семьей якобы собиралась поехать за границу в гости к ее маме, однако теперь не может этого сделать. Соответствующий ролик, который блогер записала и выложила в TikTok, распространили украинские Telegram-каналы.
Она отметила, что причиной отказа в визе стали сомнения работников консульства, вернутся ли граждане страны-агрессора домой после этой поездки. Ведь россиянка оформляла документы на всю семью сразу, что выглядело подозрительным.
"Отказали всем пятерым в визе. Вообще ни на сколько ее не дали. А хотите знать причину? Просто полный пакет документов, всё в порядке. Им кажется, что мы там останемся. Вот так", – в истерике со слезами на глазах рассказала россиянка.
Напомним, россиянка Елена Славко пожаловалась, что Европа "недоброжелательно ее встретила". Во время автомобильного путешествия в Норвегии неизвестные выцарапали на капоте ее машины надпись murderers ("убийцы"). Однако россиянка удивилась и не поняла такого отношения.
Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые там регулярно происходят. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крымский полуостров, даже закатила истерику и расплакалась, так не хотела оставлять "насиженное место". Видео ее неадекватного поведения попало в сеть.
Читайте также:
- Идет детонация: на Винзаводе в Херсоне начался "салют" с российских боеприпасов
- Был застрелен в собственном доме из ружья: новые подробности смерти нардепа-коллаборанта Ковалева
- Деньги для ВСУ: в Одесской области продали арбуз, который везли за 900 км из захваченного Херсона