"Боятся, что мы там останемся": россиянка устроила истерику из-за отказа в визе в Германию

Россиянка устроила истерику из-за отказа в визе в Германию/ УНИАН, скрин

Россиянка возмутилась и устроила истерику на камеру из-за того, что ей и ее родным отказались давать визу в Германию.

Женщина пожаловалась, что она с семьей якобы собиралась поехать за границу в гости к ее маме, однако теперь не может этого сделать. Соответствующий ролик, который блогер записала и выложила в TikTok, распространили украинские Telegram-каналы.

Она отметила, что причиной отказа в визе стали сомнения работников консульства, вернутся ли граждане страны-агрессора домой после этой поездки. Ведь россиянка оформляла документы на всю семью сразу, что выглядело подозрительным.

Видео дня

"Отказали всем пятерым в визе. Вообще ни на сколько ее не дали. А хотите знать причину? Просто полный пакет документов, всё в порядке. Им кажется, что мы там останемся. Вот так", – в истерике со слезами на глазах рассказала россиянка.

Россиянка устроила истерику из-за отказа в визе в Германию/ скрин

Россиянка устроила истерику из-за отказа в визе в Германию/ скрин

Напомним, россиянка Елена Славко пожаловалась, что Европа "недоброжелательно ее встретила". Во время автомобильного путешествия в Норвегии неизвестные выцарапали на капоте ее машины надпись murderers ("убийцы"). Однако россиянка удивилась и не поняла такого отношения.

Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые там регулярно происходят. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крымский полуостров, даже закатила истерику и расплакалась, так не хотела оставлять "насиженное место". Видео ее неадекватного поведения попало в сеть.

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