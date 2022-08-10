"Жили как у себя дома": россиянка закатила истерику, потому что выезжает из Крыма из-за взрывов

Россиянка закатила истерику, потому что вынуждена выезжать из Крыма после взрывов/ скрин

Россияне массово бегут из оккупированного Крыму после взрывов, которые произошли на военном аэродроме в Сакском районе 9 августа.

Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крымский полуостров, даже закатила истерику и расплакалась, так не хотела оставлять "насиженное место". Видео ее неадекватного поведения попало в сеть.

Женщина сквозь слезы жаловалась, как она не хочет покидать Алушту, ведь чувствовала себя там "как дома".

"Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как тут классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько всё душевно, по-домашнему", – сказала россиянка, выезжая с оккупированной территории.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов.

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