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В ВСУ рассказали о масштабах потерь РФ после взрывов в Новофедоровке

10 августа 2022, 10:35

В Крыму еще около 5 подобных аэродромов.

Взрывы в Новофедоровке
Взрывы в Новофедоровке / скриншот

На военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма размещалась военная техника и боеприпасы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии ТСН рассказал, что там оккупанты размещали самолеты Су-30 СМ, также были другие самолеты.

"Даже есть спутниковые снимки, где видно, что там стояли еще самолеты Су-24, разведчики, Ил-76 и другая авиационная техника. Этот аэродром имеет также авианосец, он называется "Нить". Там обучают корабельную авиацию садиться и прицепляться специальным крюком за трос — эдакая имитация посадки на корабельную палубу", пояснил он.

Игнат подчеркнул, что любой аэродром, расположенный на подлете к Украине, опасен.

"Оттуда ежесуточно взлетали самолеты оккупантов, они находятся в небе вокруг Украины фактически круглосуточно, не долетая до острова Змеиный, они патрулируют в Черном море постоянно, меняют только самолеты и экипажи", – заявил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что за последние 3 месяца самолеты РФ не залетали в радиус действия украинской системы ПВО, но имели на себе противорадиолокационные ракеты. Также по его информации, в Крыму еще около 5 подобных аэродромов.

"По взрыву, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад их боеприпасов - склад авиационного вооружения, потому что была серьезная детонация, значит склад таки был поражен. Поражены самолеты Су-34, Су-24, возможно, вертолеты", - подытожил Игнат.

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. Первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

До 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда русская армия осуществляла авианалеты и бомбардировки украинских городов.

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