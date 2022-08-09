Паника в Крыму: прогремели мощные взрывы на авиабазе оккупантов РФ

В Крыму прогремели взрывы на авиабазе РФ / Скриншот

Во вторник, 9 августа, в захваченном Россией Крыму прогремели мощные взрывы на военной авиабазе оккупантов РФ.

В Сети опубликовали фото и видео взрывов в Новофедоровке под Евпаторией.

Как отмечается, взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Как сообщается, первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним прозвучало еще несколько.

Отметим, что рядом есть военный аэродром, откуда обычно взлетают самолеты, атакующие ракетами юг Украины.

От линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – примерно 200 км.

При этом оккупационные власти Крыма подтвердили взрывы в районе Евпатории.

Добавим, что после начала взрывов со стороны Евпатории образовались пробки из машин, туристы и местные жители стараются покинуть опасный район.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате ударов по российским оккупантам уничтожено шесть вражеских складов с боеприпасами.

Как сообщили в оперативном командовании Пивдень, склады РФ находились в Бериславском и Херсонском районах.

Украинские защитники уточнили, что нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника, двум опорным пунктам и складам боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

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