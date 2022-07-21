УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт спрогнозировал, будет ли новое широкомасштабное наступление армии РФ на Украину

21 июля 2022, 03:05

По мнению эксперта Сергея Грабского, коридор действий у русских оккупантов крайне невелик. И, возможно, что им снова придется сделать "жест доброй воли".

ВСУ, взрыв
Военный эксперт спрогнозировал, будет ли новое широкомасштабное наступление армии РФ на Украину/ Фото УНИАН

Нового широкомасштабного наступления армии оккупантов на всю Украину ждать не стоит, но русские, скорее всего сосредоточатся на Донбассе. Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире единого телемарафона.

По его словам, то, что оккупанты сосредоточили все усилия на Донбассе — может свидетельствовать о намерении наступать дальше. Однако это оккупанты могут сделать и с целью отвлечения украинских сил на других направлениях.

"То, что приказ отдан – не означает, что они (российские военные – Главред) могут действовать. Надо понимать, что в течение последнего времени мы не наблюдали серьезных перемещений и сосредоточений подразделений противника на других участках фронта, кроме Донбасса. Там, где они имеют очевидное преимущество. И это направление они определили, как сосредоточение основных усилий. То есть такой приказ может свидетельствовать, что они могут продолжить наступление на Донбассе с целью отвлечения ВСУ, а также с целью дополнительной экзальтации российского общества, чтобы доказать, что "спецоперация" идет по плану. Для этого они объявляют намерение о наступлении, а как это будет осуществляться – это они уже объяснят позже своему обществу. Но мы не должны ожидать ничего удивительного за пределами того, что мы видим. То есть сосредоточения основных усилий на Донбасском направлении", ‒ сказал Грабский.

По мнению эксперта, если же армии оккупантов еще раз не удастся выполнить все поставленные военным руководством задачи, то, по мнению Грабского, они прикроют свои неудачи под видом пресловутого "жеста доброй воли".

Читайте также"Обсудим ваше": военный эксперт объяснил, зачем Путину сейчас нужны переговоры

Напомним, ранее сообщалось о том, что обещанные США четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:38

"Лукашенко уже 10 раз обещал Путину": военные эксперт о возможном вторжении Беларуси в Украину

03:05

Военный эксперт спрогнозировал, будет ли новое широкомасштабное наступление армии РФ на Украину

02:50

Виктория Бекхэм показала мужа-футболиста в розовых мини-шортикахВидео

02:33

Смотрите в оба: 3 знакам зодиака в ближайшее время может грозить опасностьВидео

02:05

Зачем нужно класть губку в холодильник: секрет опытных хозяек

Реклама
01:37

"Это как драться растопыренными пальцами": генерал объяснил, почему Путин провалил блицкриг в Украине

01:35

Гороскоп Таро на август 2022: Овнам - исполнение мечты, Тельцам - успех, Близнецам - прибыльВидео

01:10

Звездная эпидемия: Алина Гросу оказалась на больничной койке

00:31

Почему украинцы разводятся во время войны - Алексей Дурнев назвал главную причину

20 июля, среда
23:58

Зеленский о поставках ПВО: уничтожаем часть ракет, но нужна другая скорость и масштабы

23:30

Привезли дочь к трупу матери в разрушенной Попасной: пропагандисты Россия-1 пробили дно

23:25

"Соседская девчонка": Надя Дорофеева ослепила фанатов натуральной красотой

23:01

Заседание в формате "Рамштайн-4": глава Пентагона рассказал о результатахВидео

22:39

"Мечтаю носиться с былой прытью": Сумская показала последнее сообщение от Писанки

22:12

"На одного Хмару стало больше": пианист-виртуоз Евгений Хмара стал отцом в третий раз

21:57

"Затраты очень высоки": Донбас еще не потерян, идет война на истощение - генерал США

21:53

Приметы на 21 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы избавиться от проблем в домеВидео

21:41

"Мы эту "котлету" готовим к нарезанию": Арестович рассказал, как ВСУ готовятся освобождать ХерсонВидео

21:16

"Я прошу у вас оружие и ПВО": Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и сорвала шквал овацийВидео

21:15

Часть уже в Украине: США и партнеры передадут 20 систем HIMARSВидео

Реклама
20:55

Жданов пояснил, почему путинская идеология войны с треском провалиласьВидео

20:49

В школах с 1 сентября появится важное нововведениеВидео

20:42

Андрей Бедняков высказался о коллегах из Орла и Решки - кто расстроил больше всего

20:19

Россия жаждет крови: Кулеба пожаловался Западу на заявления ЛавроваВидео

19:57

Украину ждут новые увольнения, ситуация с Бакановым и Венедиктовой – не последняя – ДаниловВидео

19:29

Идут ожесточенные бои: россияне пробуют захватить Бахмут и Углегорскую ТЭС - ГенштабВидео

19:18

Что и как будет "аннексировать" Россиямнение

19:17

Гороскоп на завтра, 21 июля 2022: Девам – сплетни, Весам – семейные проблемы, Стрельцам - удача в делахВидео

19:15

"Все решится во время битвы": Жданов объяснил, почему Россия хочет договариваться с УкраинойВидео

19:10

Будут притягивать деньги магнитом и испытают большое счастье: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в новолуние 28 июляВидео

18:57

"Выбросить все нафиг": из-за войны в Украине актер Ивар Калныньш отказался от своих российских ролей

18:56

"Держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев": Джонсон дал советы преемникуВидео

18:56

Красный Крест выдает деньги украинцам в Польше: кому положена помощь и как оформить

18:52

"Пришли пьяние и их записали": оккупант рассказал о серьезном новом "пополнении" в войсках РФВидео

18:45

ВСУ и дальнобойная артиллерия научат географии Лаврова: Подоляк разнес планы РФ по захвату УкраиныВидео

18:40

"Переназвать с Мира на Путин": Тодоренко предложили альтернативное имя для новорожденного

18:34

Брэд Питт в юбке шокировал фанаток на премьере

18:01

РФ готовится аннексировать Луганщину, обвинить Украину в "нападении" и объявить мобилизацию – ГайдайВидео

17:59

Больше не молчит: София Ротару отреагировала на смерть Русланы Писанки

17:58

"Киев будут бомбить сильно": астролог рассказала о массовых жертвах и назвала 3 опасных датыВидео

Реклама
17:45

Большие деньги и везение: 3 знака зодиака могут разбогатеть в конце июляВидео

17:33

Лето возвращается: синоптики назвали дату атаки пеклаВидео

17:09

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

17:07

Если ВСУ пойдут в мощное наступление на юге Украины, войскам РФ выстоять будет тяжело – эксперт CITВидео

16:51

Ален Делон поддержал Украину и прочитал на камеру стихи Тараса Шевченко

16:27

В Украину скоро прибудут еще 4 HIMARS - ПентагонВидео

16:23

Григорий Козловский передал военному госпиталю во Львове 2 аппарата на 4 млн гривен

16:20

"Не смешите Искандеры": оккупанты снова опозорились неудачным запуском ракеты – упала под носомВидео

16:07

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

16:07

ВСУ спасли кота, пережившего оккупацию острова ЗмеиныйВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять