Военный эксперт спрогнозировал, будет ли новое широкомасштабное наступление армии РФ на Украину/ Фото УНИАН

Нового широкомасштабного наступления армии оккупантов на всю Украину ждать не стоит, но русские, скорее всего сосредоточатся на Донбассе. Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире единого телемарафона.

По его словам, то, что оккупанты сосредоточили все усилия на Донбассе — может свидетельствовать о намерении наступать дальше. Однако это оккупанты могут сделать и с целью отвлечения украинских сил на других направлениях.

"То, что приказ отдан – не означает, что они (российские военные – Главред) могут действовать. Надо понимать, что в течение последнего времени мы не наблюдали серьезных перемещений и сосредоточений подразделений противника на других участках фронта, кроме Донбасса. Там, где они имеют очевидное преимущество. И это направление они определили, как сосредоточение основных усилий. То есть такой приказ может свидетельствовать, что они могут продолжить наступление на Донбассе с целью отвлечения ВСУ, а также с целью дополнительной экзальтации российского общества, чтобы доказать, что "спецоперация" идет по плану. Для этого они объявляют намерение о наступлении, а как это будет осуществляться – это они уже объяснят позже своему обществу. Но мы не должны ожидать ничего удивительного за пределами того, что мы видим. То есть сосредоточения основных усилий на Донбасском направлении", ‒ сказал Грабский.

По мнению эксперта, если же армии оккупантов еще раз не удастся выполнить все поставленные военным руководством задачи, то, по мнению Грабского, они прикроют свои неудачи под видом пресловутого "жеста доброй воли".

Читайте также"Обсудим ваше": военный эксперт объяснил, зачем Путину сейчас нужны переговоры

Напомним, ранее сообщалось о том, что обещанные США четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Другие новости: