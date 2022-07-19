ВСУ "закроют" Крым и смогут бить на 500 километров: эксперт о деталях поставок новых РСЗО

Кроме HIMARS ВСУ будут иметь на вооружении системы залпового огня типа M270.
Результатом применения ВСУ американских РСЗО HIMARS за 10 дней является уничтожение более 40 складов, пунктов управления, мест сосредоточения войск РФ, заявил военный эксперт Сергей Грабский.
Как подчеркнул он в эфире Сurrenttime, удары с нынешних позиций уже наносятся "практически по выходу из Крыма" – удар был нанесен по Чаплинке.
Эксперт также сказал о наращивании группировки HIMARS для ВСУ, которая позволит дальнейшем выводить из строя весь уровень оперативной логистики российской армии.
"Мало того, я бы хотел к HIMARS добавить еще очень важное дополнение, а именно систему залпового огня типа M270. Специфика этой системы залпового огня заключается в том, что если HIMARS имеет шесть направляющих или пусковых, то эта система имеет двенадцать направляющих или пусковых. И перспективность этой системы – да, я сейчас говорил, что на сегодняшний день запрещена продажа ракет с дальностью, которые бьют на 300 километров, – так вот специфика этой ракеты, этой пусковой установки M270 в том, что она на гусеничном ходу, то есть в топовой версии, как говорят автомобилисты, есть возможность нанесения ударов ракетами, которые стреляют на дальность 500 километров. То есть под ударами этих установок весь Крым и достаточно серьезная полоса на территории страны-оккупанта", - добавил Грабский.
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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.
Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.
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