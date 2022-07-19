ВСУ "закроют" Крым и смогут бить на 500 километров: эксперт о деталях поставок новых РСЗО

Комплекс HIMARS / shephardmedia.com

Результатом применения ВСУ американских РСЗО HIMARS за 10 дней является уничтожение более 40 складов, пунктов управления, мест сосредоточения войск РФ, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Как подчеркнул он в эфире Сurrenttime, удары с нынешних позиций уже наносятся "практически по выходу из Крыма" – удар был нанесен по Чаплинке.

Эксперт также сказал о наращивании группировки HIMARS для ВСУ, которая позволит дальнейшем выводить из строя весь уровень оперативной логистики российской армии.

"Мало того, я бы хотел к HIMARS добавить еще очень важное дополнение, а именно систему залпового огня типа M270. Специфика этой системы залпового огня заключается в том, что если HIMARS имеет шесть направляющих или пусковых, то эта система имеет двенадцать направляющих или пусковых. И перспективность этой системы – да, я сейчас говорил, что на сегодняшний день запрещена продажа ракет с дальностью, которые бьют на 300 километров, – так вот специфика этой ракеты, этой пусковой установки M270 в том, что она на гусеничном ходу, то есть в топовой версии, как говорят автомобилисты, есть возможность нанесения ударов ракетами, которые стреляют на дальность 500 километров. То есть под ударами этих установок весь Крым и достаточно серьезная полоса на территории страны-оккупанта", - добавил Грабский.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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