ВСУ остановили наступление врага около 8 населенных пунктов: у россиян сильные потери – Генштаб

ВСУ подавили наступление врага возле 8 населенных пунктов/ Генштаб ВСУ, Reuters

Украинские военные остановили наступление оккупантов и оттеснили врага возле сел Долина, Верхнекаменское, Белогоровка, Григоровка, Новолуганское, Спорное, Вершина на Донетчине, а также возле села Лозового на Херсонщине.

Вблизи еще нескольких населенных пунктов, где противник пытается штурмовать, сейчас продолжаются боевые действия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке.

На Славянском направлении оккупанты пытаются идти в штурм и обстреливают украинские позиции, чтобы таким образом улучшить тактическое положение своих подразделений. Вблизи Долины штурм захватчиков был отбит. Также оккупанты штурмуют возле Мазановки, там сейчас продолжаются боевые действия.

На Краматорском направлении враг понес значительные потери, когда украинские военные отбили попытку штурма и откинули оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка.

На Бахмутском направлении россияне ударили из авиации в районе Углегорской ТЭС. Они пытались штурмовать возле Новолуганского, однако вынуждены были отойти, не достигнув успеха. Также ВСУ бросили врага и не дали ему штурмовать возле Спорного и Вершины.

Захватчики наступают в районе Луганского, там продолжаются боевые действия.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Республики Беларусь не обнаружено", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Читайте такжеРФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне - АрестовичНа Харьковском направлении враг старается держать оборону. Также российские захватчики дистанционно минировали местность неподалеку Шестаково и Перемоги.

На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах ряда населенных пунктов. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины российские войска удерживают в море 4 носители высокоточного оружия.

Украинские воины жестко подавили попытку оккупантов наступать в направлении Лозового на Херсонщине.

"Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводних опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются", – добавляют в Генштабе.

Ранее сообщалось, что украинские воздушные силы ударили со штурмовиков и вертолетов по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области. Удар был нанесен в районе села Благодатное. Сейчас военные разведывают, какие потери понесли захватчики.

Напомним, военные аналитики Института изучения войны заявили, что целью РФ в войне до сих пор является уничтожение суверенитета Украины и смена режима несмотря на российские военные неудачи и риторику, намекающую на снижение военных целей после этих поражений.

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