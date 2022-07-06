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Аналитики ISW назвали цель войны Путина в Украине

6 июля 2022, 06:47

В Кремле не поменялись планы, на несмотря на российские военные неудачи и риторику, намекающую на снижение военных целей после этих поражений.

цели войны россии в Украине
Названы цели войны России в Украине / Фото УНИАН

Военные аналитики Института изучения войны заявили, что целью РФ в войне до сих является уничтожение суверенитета Украины и изменение режима, несмотря на российские военные неудачи и риторику, намекающую на снижение военных целей после этих поражений.

Эксперты напомнили, что 5 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине.

"Патрушев заявил, что российская "военная операция" в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей по защите гражданского населения от "геноцида", "денацификации" и
"демилитаризации" Украины, а также обяжет Украину постоянно сохранять нейтралитет между Россией и НАТО (...) Явное повторение Патрушевым первоначальных целей Путина почти пять месяцев спустя убедительно указывает на то, что Кремль не считает недавние успехи России в Луганской области достаточными для достижения первоначальных целей "спецоперации". Заявление Патрушева предполагает, что российское военное руководство будет продолжать настаивать на наступлении за пределами Донецкой и Луганской областей и что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины", - говорится в сообщении ISW.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
  • Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
  • Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
  • Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
  • Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
  • Российские власти усиливают меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
  • Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Цель Путина в войне против Украины

В мае российский публицист, оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский заявил, что поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не удается реализовать свои первоначальные агрессивные планы по поводу завладения всей территорией Украины, то теперь он вынужден будет умерить свои аппетиты и сосредоточить усилия на полном захвате трех областей ‒ Донецкой, Луганской и Херсонской.

В конце июня Путин сменил риторику и больше не говорил о "денацификации" всей Украины. По словам хозяина Кремля, в планах РФ только "освобождение Донбасса". При этом Путин отказался называть сроки окончания своей "спецоперации".

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