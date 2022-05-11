Захватить три области: политолог назвал цель Путина в войне против Украины

Российский политолог назвал цель Путина в войне против Украины / Коллаж фото Reuters

Поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не удается реализовать свои первоначальные агрессивные планы по поводу завладения всей территорией Украины, то теперь он вынужден будет умерить свои аппетиты и сосредоточить усилия на полном захвате трех областей ‒ Донецкой, Луганской и Херсонской. Такой прогноз в интервью РБК-Украина озвучил российский публицист, оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский.

"По-моему, уже Путин и его окружение понимают, что есть колоссальный разрыв между военными возможностями России, особенно в свете последних решений Запада по поддержке Украины, и амбициозными планами. Оккупация Украины, уничтожение украинского государства, основная цель Путина всю его политическую жизнь, она уже не стоит", ‒ говорит он.

В то же время Пионтковский убежден, что Путин и его окружение будут пытаться достичь захвата трех областей Украины не только с помощью армии военной, но и через переговоры.

"Терроризируя украинское население своими бомбардировками жилых кварталов и уничтожением инфраструктуры, они пытаются заставить руководство Украины пойти на переговоры о территориальном разделении", ‒ подытожил он.

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Война России против Украины

Заместитель командующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее заявил, что Россия в рамках второй фазы своей так называемой "спецоперации" намерена захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что армия Украины уже в середине июня может перейти в контрнаступление на занятые оккупантами РФ позиции. До конца мая-начала июня украинские военные подразделения должны получить достаточное количество тяжелого вооружения от Запада для реализации подобных планов. После применения такого оружия ситуация на ряде участков может измениться.

В американском Институте изучения войны заявили, что силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия вдоль широкой дуги в Харьковской области. Тактическое наступление на северо-востоке региона сработало. Украинская армия может отбросить вражеские войска дальше от города и заложить фундамент для дальнейшей полномасштабной военной операции.

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