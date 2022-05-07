Армия Украины бьет войска РФ на Харьковщине: операция может стать широким контрнаступлением – ISW

Вооруженные силы продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов / Reuters

Силы обороны Украины проводят контрнаступление вдоль широкой дуги вокруг Харькова. Угроза городу снижена. Маневры украинских войск могут привести к тому, что российские войска будут отодвинуты, а артиллерия оккупанта не сможет доставать до города. Тактическое контрнаступление украинских войск на северо-востоке заложило основу для дальнейшего проведения масштабного наступления на данном направлении. Украинская операция успешно превращается в более широкое наступление. В ситуации, когда данные подразделения не используются для защиты Донбасса, можно придти к выводу, что украинская армия уверена в своей способности отразить попытки окружения на Северодонецком направлении. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

В Институте отметили, что успешное тактическое контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении позволило освободить несколько населенных пунктов на северо-востоке области и снизить угрозы втором городу Украины.

Читайте такжеУкраина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – Данилов"Украинские войска за последние сутки захватили несколько населенных пунктов к северу и востоку от Харькова, что уменьшило возможности российских войск угрожать второму по величине городу Украины", - отметили в ISW.

Аналитики полагают, что операция ВСУ успешно становится более широким контрнаступлением. Такие действия отличаются от тех локальных контратак, которые украинские силы проводили ранее.

"Украинские силы, в частности, отвоевывают территорию вдоль широкой дуги вокруг Харькова, а не сосредотачиваются на узком ударе. Это указывает на способность начать более масштабные наступательные операции, чем мы наблюдали до сих пор во время войны (поскольку украинские силы преимущественно отвоевали окрестности Киева после российского отступления, а не в большом контрнаступлении)", - утверждают в Институте.

Также аналитики подчеркнули, что готовность ВСУ задействовать войска для наступательных операций, вместо переброски их на Донбасс для укрепления защиты региона, указывает на уверенность украинского командования в способности сил обороны Украины отбить атаку армии РФ, которая пытается окружить украинские войска на Северодонецком направлении.

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Армия Украины освобождает Харьковскую область от войск РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 5 мая заявил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что войска Украины пока не переходят в масштабное контрнаступление в Харьковской области. Речь идет о тактических наступательных действиях, а не оперативных контрнаступательных мероприятиях.

6 мая Генеральный Штаб ВСУ сделал заявление, согласно которому украинские войска освободили ряд населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области – Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога. Также удалось частично восстановить контроль над Черкасскими Тишками.

В российских Telegram-каналах 6 мая заявили, что после того, как был подорван мост через реку Муром между Русскими и Черкасскими Тишками, стала очевидна угроза окружения войск РФ со стороны Вооруженных сил Украины. В итоге российское командование решило вывести свои войска из Циркунов, Черкасских Тишек и Липцев. Указывалось, что оккупанты ушли на север.

В Генеральном штабе пока не подтвердили возвращение Циркунов, Липцев и Черкасских Тишек под полный контроль ВСУ.

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