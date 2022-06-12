УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Цель Путина – уничтожение культуры Украины: Запад усилил НАТО и не будет стоять в стороне – Байден

12 июня 2022, 12:37

Запад, даже несмотря на экономические проблемы, продолжит поддерживать Украину, сказал Джо Байден.

Украина Байден
Запад не позволит Путину уничтожить культуру Украины - Байден / Коллаж Reuters, УНИАН

Глава РФ Владимир Путин не просто осуществил военное вторжение в Украину, он пытается уничтожить независимую культуру государства и считает, что ее не существует. Запад уже усилил Североатлантический альянс и, несмотря на экономические проблемы, продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Посмотрите, что он (Путин) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", - сказал Байден в ходе своего брифинга.

Читайте такжеБайден очень уважает Зеленского: в США ответили на резонансную публикацию BloombergПо его словам, недопустимо оставить Украину в такой ситуации без поддержки, поэтому Запад, который уже усилил НАТО, несмотря на проблемы с экономикой, по-прежнему будет оказывать Киеву помощь.

"Мысль, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможна. Невозможно. И поэтому мы усилили НАТО, и поэтому мы помогаем Украине", - подчеркнул Джо Байден.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал о том, что сейчас армия Украины не может перейти к контрнаступательной операции. По его словам, украинским военным не хватает оружия. У войск РФ преимущество в военной технике, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ВСУ для контрнаступления нужно много оружия. В частности, это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также следует сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины проблемы с оружием. Запад должен усилить поставки. По его словам, у России сейчас на Донбассе колоссальное преимущество в артиллерии. Без увеличения поставок оружия ВСУ столкнутся со сложностями в отражении наступления войск РФ, не говоря уже о переходе к контрнаступательной операции.

Смотрите видео ТСН – Байден летит в Европу ради Украины

Главред рекомендует:

Владимир Путин Джо Байден новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:43

Шабаш имперского вируса, или Почему этот день России должен стать последним

12:37

Цель Путина – уничтожение культуры Украины: Запад усилил НАТО и не будет стоять в стороне – БайденВидео

12:36

Канадский пенсионер сорвал джекпот в $70 млн и отдаст часть денег на восстановление УкраиныВидео

12:05

Сын Патрушева президент, а дочь Тихонова – глава Единой России: Жданов назвал новый сценарий ПутинаВидео

11:59

На Тернопольщине в результате ракетного удара РФ пострадали 22 человекаВидео

Реклама
11:19

В Рубежном ВСУ "накрыли" пункт чеченцев, а Северодонецк ждут важные 2-3 дня – ГайдайВидео

11:17

В Киеве чиновник Генштаба ВСУ открыл стрельбу из пистолета в спальном районеВидео

10:52

"Желаю поражения в войне против Украины": глава МИД Латвии потроллил россиянВидео

10:44

Испания решила передать Украине 40 старых танков Leopard 2, но ФРГ сорвала сделку – SpiegelВидео

10:24

Момент истины: получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕСмнение

10:05

Россия планирует захватить всю Украину, у Москвы есть план на 120 дней войны – ГУРВидео

09:59

В ФРГ рашисты набросились с матами на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине"Видео

09:55

Яркий маникюр на лето 2022, который очарует всех вокругФото

09:19

Ракетный удар РФ по Тернопольщине: среди пострадавших - дети, есть разрушенияВидео

09:03

Войска РФ построили мост к Изюму и намерены наступать на Славянск и Северск – ISWВидео

08:23

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2022: Близнецам – обман, Девам – недоброжелатели, Козерогам – деньгиВидео

08:19

Запад имеет право подарить Украине ядерное оружие, чтобы она защитилась от нападения РФ – СикорскийВидео

07:37

Байден очень уважает Зеленского: в США ответили на резонансную публикацию BloombergВидео

06:31

Россия хочет повернуть время вспять: как с помощью захвата Украины Кремль хочет поработить Африкумнение

04:33

"Крепкий орешек" совсем сдал: после ухода из кино 67-летний Брюс Уиллис резко постарел

Реклама
04:02

"Им не тесно?": Даша Астафьева показала сочные формы в облегающем платье-футляре

03:38

Дэвид Бекхэм рассказал, что его бесит в жене Виктории после 23 лет брака

03:10

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник похвасталась спортивным телом в купальнике

03:10

Самый вкусный и нежный пирог с клубникой по секретному рецепту: очень простой рецептВидео

03:07

"Утро в публичном доме": полностью раздетая Волочкова возмутила людей

02:41

Почему нельзя спать с мокрыми волосами: ответ экспертов

02:11

Сделала татуировку годовалому сыну: Эмили Ратаковски захейтили в Сети за безрассудство

02:07

Путин хочет взять паузу на фронте: военный эксперт объяснил причинуВидео

01:32

Обязательно надо это сделать: военный эксперт Жданов пояснил, почему ВСУ ударит по Крымскому мостуВидео

01:13

Известная голливудская актриса совершила каминг-аут и показала свою "принцессу"

00:51

Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в бедуВидео

00:06

Певица Tayanna показала, где пережидает войну Тищенко

11 июня, суббота
23:55

"Это win-win для всех": Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидатаВидео

23:37

Для оккупантов начнется ад в августе: экстрасенс назвал дату проигрыша РФ войны в УкраинеВидео

23:29

Дорофеева выступила с девочкой, раненой снарядом

23:24

ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье - Арестович

23:13

Самый простой и легкий летний ужин из 3 ингредиентов, который любят долгожители: рецепт за 10 минутВидео

22:59

Приметы на 13 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:53

Новый символ стойкости: банки с консервацией единственные уцелели в разрушенном оккупантами домеВидео

22:41

"Ракеты запустили с моря": в Черткове прогремели мощные взрывы, в городе нет газа

Реклама
22:40

Валерий Харчишин поделился догадками, куда исчез Олег Винник

22:30

На пляже в Одесской области во время купания подорвался мужчинаВидео

22:30

В пике - прямо из мертвой петли: рецензия на фильм "Топ Ган: Мэверик"

22:05

Карма догнала: в Мариуполе на тракторе взорвались трое оккупантовВидео

21:46

"Разбирают районы из Градов": Гайдай поведал о ситуации в СеверодонецкеВидео

21:15

Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны на фронт

20:52

Гауляйтер Сальдо и кучка предателей: российские паспорта в Херсоне взяли только 24 человекаВидео

20:42

"Сидят, как Рэмбо": житель Бахмача, чтоб остановить рашистов, бросил свой велосипед в танкиВидео

19:53

Экс-президент Газпромбанка защищает Украину в войне против РоссииВидео

19:50

Украинский продюсер высказался о скандальном клипе Натальи Могилевской в разрушенной БучеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять