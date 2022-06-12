Цель Путина – уничтожение культуры Украины: Запад усилил НАТО и не будет стоять в стороне – Байден

Запад не позволит Путину уничтожить культуру Украины - Байден / Коллаж Reuters, УНИАН

Глава РФ Владимир Путин не просто осуществил военное вторжение в Украину, он пытается уничтожить независимую культуру государства и считает, что ее не существует. Запад уже усилил Североатлантический альянс и, несмотря на экономические проблемы, продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Посмотрите, что он (Путин) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", - сказал Байден в ходе своего брифинга.

Читайте такжеБайден очень уважает Зеленского: в США ответили на резонансную публикацию BloombergПо его словам, недопустимо оставить Украину в такой ситуации без поддержки, поэтому Запад, который уже усилил НАТО, несмотря на проблемы с экономикой, по-прежнему будет оказывать Киеву помощь.

"Мысль, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможна. Невозможно. И поэтому мы усилили НАТО, и поэтому мы помогаем Украине", - подчеркнул Джо Байден.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал о том, что сейчас армия Украины не может перейти к контрнаступательной операции. По его словам, украинским военным не хватает оружия. У войск РФ преимущество в военной технике, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ВСУ для контрнаступления нужно много оружия. В частности, это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также следует сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины проблемы с оружием. Запад должен усилить поставки. По его словам, у России сейчас на Донбассе колоссальное преимущество в артиллерии. Без увеличения поставок оружия ВСУ столкнутся со сложностями в отражении наступления войск РФ, не говоря уже о переходе к контрнаступательной операции.

Смотрите видео ТСН – Байден летит в Европу ради Украины

Главред рекомендует: