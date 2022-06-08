Остановить РФ и перевести ВСУ в масштабную контратаку: Кулеба призвал дать Украине больше оружия

У Украины не все в порядке с оружием, нужно больше помощи - Кулеба / Коллаж Посольство США в Украине, Reuters

Украина благодарна США и Великобритании за принятые решения о передаче нужных Киеву вооружений и ожидает поставок от других стран. Однако количества оружия по-прежнему мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о масштабном контрнаступлении ВСУ с последующим вытеснением войск противника с украинских территорий. Вследствие этого у врага на Донбассе остается тотальное преимущество в артиллерии. Украинские войска серьезно нуждаются в крупнокалиберной артиллерии и реактивных системах залпового огня. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает РБК-Украина, в ходе своего брифинга для украинских журналистов он сказал о том, что Киев благодарит Вашингтон и Лондон за предоставление нужных вооружений. Ожидаются поставки и от других государств. Однако объемы такой помощи недостаточны. Украина серьезно нуждается в крупнокалиберной артиллерии и реактивных системах залпового огня.

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По его словам, возможное впечатление, согласно которому у Украины все в порядке с оружием, не соответствует полной картине событий. На Донбассе у противника колоссальный перевес в артиллерии. Украинское государство посылает Западу четкий сигнал – Киев благодарен за помощь, но этого мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о проведении масштабной контрнаступательной военной операции ВСУ по вытеснению вражеских подразделений с украинских территорий.

"У некоторых партнеров может складываться впечатление, что с оружием у Украины все уже более-менее нормально. На самом деле это не так. Мы все еще видим тотальный перевес России в артиллерии на Донбассе и потому сигналы, которые мы коммуницируем партнерам очень простые: мы благодарны вам за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критично мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о переходе в большое, масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня рассказал о том, что Вооруженные силы Украины не могут перейти в широкомасштабное контрнаступление по причине нехватки военной техники. У войск РФ преимущество в оружии, а украинское государство стремится сохранить жизни своих военных.

"Чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей. Желание у нас больше, а техники меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня – это приоритет", - сказал гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ для полномасштабного контрнаступления нужно много современного оружия. Это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолеты, танки и тысячи беспилотников. При этом нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что военная помощь Украине от США в рамках ленд-лиза должна поступить уже в скором времени. По его мнению, через одну-две недели украинское государство начнет получать вооружение в нужных объемах. Как только оружие будет получено Киевом, появится возможность говорить о формировании новых группировок ВСУ.

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