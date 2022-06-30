Путин назвал конечную цель вторжения России в Украину

Владимир Путин назвал цели "спецоперации" в Украине / Фото УНИАН

Президент страны-агрессора Владимир Путин сменил риторику и больше не говорит о "денацификации" всей Украины. По словам хозяина Кремля, в планах РФ только Донбасс. При этом Путин отказывается называть сроки окончания своей "спецоперации".

По словам президента РФ, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 планы Кремля не изменились.

"Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все", - цитирует Путина российский Интерфакс.

Признавать провал блицкрига Путин отказался. По его словам, спецоперация "идет по плану".

"Работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану", - сказал хозяин Кремля журналистам.

Вторжение российских войск в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области в начале войны Путин назвал "отвлекающими действиями".

"Тактика, предложенная министерством обороны, Генштабом, куда войска двигать, куда передвигать, какие объекты поражать, что за это время сделать, когда несколько группировок находились там в центре Украины, что за это время должно было быть сделано на Донбассе, а там режим киевский готовился к этому уже давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились", - сказал президент РФ.

Также лидер страны-агрессора цинично заявил, что российская армия якобы не наносит ударов по гражданским объектам в Украине, а в торговом центре в Кременчуге не было теракта.

"Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", - сказал он.

Путин отказался говорить о каких-либо сроках продолжительности войны.

"Ну, по срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки - это неправильно", - добавил Путин.

Как сообщал Главред, руководитель Национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что целью Путина остается захват большой части Украины. В связи с такой ситуацией перспективы войны "остаются довольно мрачными". Наиболее вероятным сценарием может быть тяжелый конфликт, во время которого российская оккупационная армия добьется частичных успехов, но не выполнит главой задачи. Два других варианта – широкий прорыв России и успех Украины с тактическими победами.

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