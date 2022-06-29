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Путин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценарием

29 июня 2022, 21:11

Перспективы войны России против Украины "остаются довольно мрачными", считает Эврил Хэйнс.

Путин Украина
В разведке США также рассматривают сценарии, связанные с крупным прорывом войск РФ и успехом армии Украины / Коллаж Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не оставит попыток захватить Украину военным путем. В связи с такой ситуацией перспективы войны "остаются довольно мрачными". Наиболее вероятным сценарием может быть тяжелый конфликт, во время которого российская оккупационная армия добьется частичных успехов, но не выполнит главой задачи. Два других варианта – широкий прорыв России и успех Украины с тактическими победами. Об этом заявила руководитель Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Как сообщает Reuters, она рассказала о том, что целью Путина остается захват большой части Украины в рамках военных действий.

Читайте такжеАрмия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – Ходжес"Президент России Владимир Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины", - сказала Хейнс.

Как полагает глава американской разведки, в такой ситуации перспективы войны "остаются довольно мрачными".

По словам Хейнс, спецслужбы Соединенных Штатов видят три возможных сценария. Самый вероятный – тяжелый конфликт, во время которого российские захватчики добьются определенных успехов, но не смогут выполнить главную задачу Путина.

Что касается других вариантов развития событий, речь идет о крупном прорыве войск России и успех ВСУ, включающий стабилизацию линии фронта и достижение тактических успехов, вероятно, вблизи захваченного россиянами Херсона и других районах на юге Украины.

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Планы России по захвату Украины

В Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что у России есть 120-дневный план по оккупации Украины. Дальнейшие действия агрессора зависят от обстановки на фронте. Из-за неудач планы меняют каждые 30 дней. При этом Москва по-прежнему собирается захватить всю Украину, есть риск переброски на поле боя еще 40 российских батальонных тактических групп.

Замглавы Пентагона Колин Кал говорил, что Путин собирается захватить всю Украину. Однако, как полагает он, войскам РФ не удастся полностью реализовать планы Кремля. Оккупанты могут добиться лишь частичных успехов.

В Центре национального сопротивления заявляли, что Россия на захваченных территориях Украины сталкивается с серьезным сопротивлением российской оккупации со стороны местных жителей. При такой обстановке Москве не удается аннексировать украинские земли и придется переносить проведение так называемых "референдумов".

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