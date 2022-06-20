Украинцы дают бой оккупации России: планы Путина по "референдумам" и аннексии терпят крах

Россия не может провести "референдумы" и аннексировать захваченные территории Украины из-за борьбы местных жителей - Центр национального сопротивления / УНИАН, Супильне

Россия вынуждена перенести запланированные так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Причиной тому является сопротивление украинцев, проживающих на захваченных районах. Из-за этого Россия не может выполнить планы по аннексии территорий.

Как сообщили в Центре национального сопротивления со ссылкой на данные украинских разведчиков, россияне не могут в "добровольном порядке" присоединить захваченные территории. Украинцы демонстрируют сопротивление российской оккупации.

"Несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому ни о каком "добровольном" присоединении речь не идет", - говорят разведчики.

Также подчеркивается, что РФ и в дальнейшем придется переносить проведение "референдума", поскольку тенденция к сопротивлению оккупантам на захваченных территориях по-прежнему продолжает усиливаться.

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Планы России по оккупации Украины

В Главном управлении разведки ранее заявили о том, что у РФ есть 120-дневный план по захвату Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от происходящего на фронте. По причине неудач задачи меняются каждые 30 дней. Цель Москвы по-прежнему состоит в оккупации всей территории украинского государства, россияне могут перебросить на войну еще 40 батальонных тактических групп.

Заместитель министра обороны США Колин Кал также сказал, что Путин все еще ставит перед собой задачу захвата всей территории Украины. Как полагает Кал, российские войска могут добиться определенных тактических успехов, однако Кремлю свой план реализовать не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 20 июня рассказал о том, что у России серьезное преимущество в артиллерии и вооружениях. Однако, несмотря на ситуацию, ВСУ продолжают отбивать атаки врага и периодически контратаковать. Чиновник подчеркнул, что Москва стремится захватить всю территорию Украины.

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