Путин не изменил планов захватить всю Украину: Данилов предупредил, что война затянется

Путин не изменил планов захватить всю Украину/ УНИАН, Reuters

На фронте довольно напряженная ситуация, в российских войск значительное преимущество в артиллерии и вооружении. Но несмотря на это, украинским военным удается не только удерживать свои позиции, но и идти в контратаки.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. Он отметил, что война может затянуться – мы еще далеки от ее завершения.

"Русские имеют преимущество в артиллерии и тяжелом оборудовании. Это не пугает наших воинов. Мы удерживаем свои позиции. Время от времени мы контратакуем. Но война до сих пор продолжается и мы далеки от ее завершения", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не изменил своих планов захватить всю Украину.

По словам Данилова, нельзя слепо надеяться на слабость российской армии.

"Они имеют значительные ресурсы и доставили их сюда. Они точно не изменили своих планов по захвату всей страны. Они публично сказали об этом, сбросив все маски", – сказал чиновник.

Ранее председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин никого не уважает, он полагается лишь на жесткую силу. Поэтому вести с ним переговоры нет смысла. Переговоры следует проводить уже с преемником Путина.

Напомним, российские захватчики развернули у границы с Украиной со стороны территории РФ дивизион зенитно-ракетных комплексов C-300. Оккупанты усилили обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов из артиллерии, авиации, также бьют ракетами.

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