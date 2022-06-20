"Ахмат – не сила, а могила": в Северодонецке за неделю уничтожили 28 кадыровцев

В Северодонецке за неделю ликвидировали 28 кадыровцев/ Reuters, Instagram Кадырова

В Северодонецке на Луганщине только за неделю (с 13 по 19 июня) украинские военные ликвидировали 28 кадыровцев из чеченского отряда "Ахмат".

При этом защитники Украины также ранили 47 кадыровцев. Об этом сообщил журналист и блогер Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

Также Цимбалюк раскрыл имена некоторых ликвидированных бойцов Tik-Tok войск". Это Долдаев Махмуд, Мусаев Мовла, Бакмурзаев Ховажи, Иблиев Магомед, Джабраилов Малик, Любхан Зайнул, Яндиев Аслан и другие.

Отмечается, что отряд "Ахмат" потерял столько оккупантов "200-ми", даже не вступая в прямые бои с украинскими войсками, ведь кадыровцев из этого отряда привлекают лишь к "зачистке" улиц.

Пользователи соцсети сразу отреагировали на такие потери "Tik-Tok войск". Некоторые писали, что" Ахмат – это не сила, а могила", некоторые шутили что кадыровцы понесли такие потери, даже не выходя из Tik-Tok.

Ранее сообщалось, что российские захватчики развернули у границы с Украиной со стороны территории РФ дивизион зенитно-ракетных комплексов C-300. Оккупанты усилили обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов из артиллерии, авиации, также бьют ракетами.

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что в ближайшие недели контратаки Вооруженных сил Украины будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожской области.

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