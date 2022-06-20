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РФ усилила авиаудары и артобстрелы на Донбассе, у границы развернуты ЗРК C - 300 – Генштаб

20 июня 2022, 08:10

Оккупанты в усиленном режиме обстреливают позиции украинских военных и населенные пункты из артиллерии, авиации, бьют ракетами.

украинские военные, ВСУ
РФ усилила авиаудары и артобстрелы на Донбассе/ Генштаб ВСУ, Reuters

Российские захватчики развернули у границы с Украиной со стороны территории РФ дивизион зенитно-ракетных комплексов C-300.

На фронте усилились обстрелы как из артиллерии, так и из авиации. Ряд населенных пунктов россияне обстреляли ракетами. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Оккупанты на Северском направлении удерживают до 3 батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск. С их помощью оккупанты пытаются прикрывать участки российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. При этом со стороны территории РФ в Брянской области россияне развернули до зенитного ракетного дивизиона ЗРК С-300В4.

Артиллерийские обстрелы со стороны врага происходили практически по всей линии фронта на Донбассе и не только там. Целый ряд населенных пунктов был обстрелян из артиллерии и реактивных систем залпового огня на Славянском направлении, из ствольной и реактивной артиллерии – на Северодонецком, Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Относительно четырех последних – то там противник пытается не допустить перегруппировки подразделений украинских войск.

Авиацией оккупанты били на Донецком, Северодонецком, Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Читайте также"Переговоры с Путиным - это бессмысленно": эксперт назвал единственную тему, которую стоит обсуждать с РФЗахватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях на Донбассе. Там интенсивно применяют авиацию. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Артобстрелы со стороны оккупантов происходили также в Сумской и Харьковской областях. Авиаудары осуществлялись также на Слобожанском направлении.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления войск ВСУ.

"В Акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельное группировки противника сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживаются 5 носителей крылатых ракет морского базирования", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Защитники Украины наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия, отмечают в Генштабе.

Напомним, утром в понедельник, 20 июня, в Одессе прогремел взрыв. Над городом виден дым. Официальной информации пока нет.

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что в ближайшие недели контратаки Вооруженных сил Украины будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожской области.

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