Взрывы в Одессе, над городом - дым: первые подробности

Взрыв в Одессе прогремел через пару минут после начала воздушной тревоги / Фото УНИАН

Утром в понедельник, 20 июня, в Одессе прозвучали взрывы. Над городом виден дым. Официальной информации пока что нет.

Как пишет Суспільне, сначала в Одессе объявили воздушную тревогу и буквально через несколько минут прозвучал взрыв.

Как пишут СМИ, силы ПВО сбили ракету.

Как сообщал Главред, 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Оккупанты ударили крылатыми ракетами по жилому кварталу. Два человека погибли, 20 - ранены.

Также взрыв прогремел в самом центре оккупированного Донецка. Над городом поднялся огромный столб черного дыма. Его было видно из всех районов.

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