Взрывы в Одессе, над городом - дым: первые подробности

Утром 20 июня в Одессе объявили воздушную тревогу. Буквально через несколько минут прозвучал взрыв. Официальной информации пока что нет.
Утром в понедельник, 20 июня, в Одессе прозвучали взрывы. Над городом виден дым. Официальной информации пока что нет.
Как пишет Суспільне, сначала в Одессе объявили воздушную тревогу и буквально через несколько минут прозвучал взрыв.
Как пишут СМИ, силы ПВО сбили ракету.
Как сообщал Главред, 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Оккупанты ударили крылатыми ракетами по жилому кварталу. Два человека погибли, 20 - ранены.
Также взрыв прогремел в самом центре оккупированного Донецка. Над городом поднялся огромный столб черного дыма. Его было видно из всех районов.
Другие новости:
- Планы удара Украины по Крымскому мосту: ГУР завладел технической документацией эстакады
- РФ нанесла ракетный удар по Запорожью
- Ракетные удары по Кременчугу: РФ ударила по НПЗ и другим объектам инфраструктуры
Автор: Анна Багренко