Ракетный удар по Николаеву: два человека погибли, еще 20 - ранены

Ракетный удар по Николаеву 17 июня / Фото facebook.com/DSNSMYKOL

Утром 17 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Около 7:00 ракеты попали в жилой квартал одного из спальных районов города. Два человека погибли, 20 - ранены.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, повреждены пять жилых домов, из них четыре пятиэтажных и один двухэтажный. В результате попадания боеприпасов и их обломков выбиты окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

Спасатели деблокировали пострадавших мирных жителей, ликвидированы очаги пожара: один на площади 3 кв. м, второй – 10 кв. м.

Сначала сообщалось, что в результате обстрела, погиб мужчина, еще 19 человек пострадали, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что число жертв и пострадавших возросло: погибли двое, двадцать - получили ранения.

Видео прямого попадания крылатых ракет в жилые дома в Николаеве:

Как сообщал Главред, утром 17 июня в Запорожье прогремел взрыв, после чего в небо поднялся большой столб белого дыма. Позже в Запорожской ОВА сообщили, что над Вольнянским районом силы ПВО сбили ракету. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Также сегодня взрыв прогремел в самом центре оккупированного Донецка. Над городом поднимается огромный столб черного дыма. Его видно из всех районов.

Другие новости: