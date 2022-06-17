РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

В Запорожской ОВА сообщили, что над Вольнянским районом украинские силы ПВО сбили ракету.
Утром в пятницу, 17 июня, в Запорожье около 09:55 прогремел взрыв, после чего в небо поднялся большой столб белого дыма.
Сигнала воздушной тревоги в городе не было, сообщает Telegram-канал Запорожье новости.
Позже в Запорожской ОВА сообщили, что над Вольнянским районом силы ПВО сбили ракету.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Как сообщал Главред, 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Оккупанты ударили крылатыми ракетами по жилому кварталу. На данный момент известно об одном погибшем. Шесть человек ранены, в том числе и ребенок.
Также сегодня взрыв прогремел в самом центре оккупированного Донецка. Над городом поднимается огромный столб черного дыма. Его видно из всех районов.
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Автор: Анна Багренко