РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

Взрыв в Запорожье 17 июня 2022 - над городом клубы дыма / Фото t.me/etozp

Утром в пятницу, 17 июня, в Запорожье около 09:55 прогремел взрыв, после чего в небо поднялся большой столб белого дыма.

Сигнала воздушной тревоги в городе не было, сообщает Telegram-канал Запорожье новости.

Позже в Запорожской ОВА сообщили, что над Вольнянским районом силы ПВО сбили ракету.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Как сообщал Главред, 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Оккупанты ударили крылатыми ракетами по жилому кварталу. На данный момент известно об одном погибшем. Шесть человек ранены, в том числе и ребенок.

Также сегодня взрыв прогремел в самом центре оккупированного Донецка. Над городом поднимается огромный столб черного дыма. Его видно из всех районов.

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