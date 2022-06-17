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РФ ударила ракетами по жилому кварталу в Николаеве: все подробности

17 июня 2022, 07:32

Утром 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Официальной информации о ракетном ударе по городу пока что нет. Взрывной волной у людей вынесло двери.

Ракетный удар по Николаеву
Ракетный удар по Николаеву был нанесен рано утром 17 июня / Фото t.me/novosti_nikolaeva, УНИАН

Рано утром 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Над городом поднимается дым. Позже стало известно, что оккупанты ударили по жилому кварталу. На данный момент известно об одном погибшем.

Как сообщают Новости Николаева, очевидцы видели две летящие над городом ракеты. По данным Telegram-канала, Николаев был атакован тремя ракетами. По предварительной информации, есть жертвы.

Тем временем местные жители публикуют фото столбов дыма, которые видны в городе.

В некоторых квартирах взрывной волной у людей вынесло двери и окна.

Взрыв в Николаеве
Взрыв в Николаеве, над городом - клубы дыма / Фото t.me/novosti_nikolaeva
Взрывной волной повыбивало двери
Взрывной волной повыбивало двери / Фото t.me/novosti_nikolaeva

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил утренний ракетный удар по городу. Пострадали жилые дома. Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 16 июня, Россия нанесла два ракетных авиаудара по Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро - ранены. Первый взрыв был такой силы, что его слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.

Во вторник, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по ряду регионов Украины. В частности, прозвучали взрывы в Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

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