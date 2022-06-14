Россия ударила ракетами по Хмельницкой и Львовской областям: виден дым от взрывов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Тернополя Сергей Надал сообщили, что работает система ПВО.
Во вторник, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по ряду регионов Украины. В частности, прозвучали взрывы в Хмельницкой и Львовской областях.
Как сообщил в Telegram мэр Тернополя Сергей Надал, в городе была объявлена воздушная тревога. Позже появились сообщения о взрывах. Надал призвал граждан позаботиться о своей безопасности.
"Работает украинская ПВО. Спасибо нашим защитникам!", - написал он.
Надал предупредил, что даже перехваченная нашими силами противовоздушной обороны ракета меняет свою траекторию и несет угрозу.
"Если вы увидели обломки сбитой ракеты, не подходите близко и не прикасайтесь. Сразу вызовите полицию и спасателей", - призвал мэр.
Тем временем глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram-канале, что на Львовщине виден дым от взрывов.
По его словам, работает система ПВО.
Около час дня в Украине объявили воздушную тревогу. Под угрозой ракетных ударов оказалась вся Украина кроме Херсонской области.
Как сообщал Главред, утром во вторник, 14 июня, в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу.
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