Россия ударила ракетами по Хмельницкой и Львовской областям: виден дым от взрывов

Ракетный обстрел Хмельниччины и Львовщины 14 июня - виден дым от взрывов / Фото УНИАН

Во вторник, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по ряду регионов Украины. В частности, прозвучали взрывы в Хмельницкой и Львовской областях.

Как сообщил в Telegram мэр Тернополя Сергей Надал, в городе была объявлена воздушная тревога. Позже появились сообщения о взрывах. Надал призвал граждан позаботиться о своей безопасности.

"Работает украинская ПВО. Спасибо нашим защитникам!", - написал он.

Надал предупредил, что даже перехваченная нашими силами противовоздушной обороны ракета меняет свою траекторию и несет угрозу.

"Если вы увидели обломки сбитой ракеты, не подходите близко и не прикасайтесь. Сразу вызовите полицию и спасателей", - призвал мэр.

Тем временем глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram-канале, что на Львовщине виден дым от взрывов.

По его словам, работает система ПВО.

Ракетная атака во Львовской области

Около час дня в Украине объявили воздушную тревогу. Под угрозой ракетных ударов оказалась вся Украина кроме Херсонской области.

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Как сообщал Главред, утром во вторник, 14 июня, в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу.

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