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Россия нанесла ракетные удары по Прилукам: зафиксировано прилеты 3 ракет

13 червня 2022, 14:37

В Черниговской областной военной администрации просят не указывать места прилетов.

Прилуки
Войска РФ нанесли ракетные удары по Прилукам Черниговской области / priluki.city

Войска России ударили ракетами по городу Прилуки в Черниговской области. Установлено прилеты трех вражеских ракет. Информация по разрушениям уточняется. Об этом заявил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В своем Telegram-канале он написал о том, что вражеские войска нанесли ракетный удар по городу Прилуки в понедельник, 13 июня. Чиновник попросил не указывать места прилетов ракет.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется", - подчеркнул Чаус.

Известно, что перед этим во многих регионах Украины звучала воздушная тревога. В Сети публиковали сведения о вылете ракет с территории России. После этого появилась информация о взрывах на Черниговщине.

Напомним, 11 мая в Государственной пограничной службе сделали заявление, согласно которому Украина восстановила контроль над государственной границей в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Две трети участка – кордон с РФ. Указывалось, что ситуация остается опасной – классической охраны границы нет, враг ведет обстрелы.

читайте такожНа Тернопольщине в результате ракетного удара РФ пострадали 22 человекаСпикер Госпогранслужбы Андрей Демченко 3 июня заявил, что российские оккупационные войска усиливают свои позиции возле Сумской и Черниговской областей. Пока нет оснований предполагать о повторном военном вторжении оккупантов в данные регионы.

Другие новости:

Черниговская область Прилуки война России и Украины
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