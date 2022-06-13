Россия нанесла ракетные удары по Прилукам: зафиксировано прилеты 3 ракет

Войска РФ нанесли ракетные удары по Прилукам Черниговской области / priluki.city

Войска России ударили ракетами по городу Прилуки в Черниговской области. Установлено прилеты трех вражеских ракет. Информация по разрушениям уточняется. Об этом заявил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В своем Telegram-канале он написал о том, что вражеские войска нанесли ракетный удар по городу Прилуки в понедельник, 13 июня. Чиновник попросил не указывать места прилетов ракет.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется", - подчеркнул Чаус.

Известно, что перед этим во многих регионах Украины звучала воздушная тревога. В Сети публиковали сведения о вылете ракет с территории России. После этого появилась информация о взрывах на Черниговщине.

Напомним, 11 мая в Государственной пограничной службе сделали заявление, согласно которому Украина восстановила контроль над государственной границей в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Две трети участка – кордон с РФ. Указывалось, что ситуация остается опасной – классической охраны границы нет, враг ведет обстрелы.

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