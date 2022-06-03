Войска РФ укрепляют позиции вблизи Сумской и Черниговской областей: будет ли повторное вторжение

Рашисты обстреливают приграничные населенные пункты, чтобы украинские военные не переместились в другие регионы.
Российские войска укрепляют свои позиции вблизи Сумской и Черниговской областей. Командование РФ совершает перемещение войск. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что пока нет оснований полагать, что скоро может быть совершено повторное вторжение на территорию Украины в Черниговской или Сумской областях.
"Такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины, мы не фиксируем", - сказал Андрей Демченко.
Пока украинская сторона не может точно установить, какое количество российских бойцов и вражеской техники находится возле границ.
Стоит отметить, что рашисты продолжают ежедневно обстреливать приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. В Госпогранслужбе считают, что таким образом они не дают украинским военным перейти на позиции в других регионах Украины, где наблюдаются более ожесточенные бои.
"Они заставляют военное командование Украины держать силы у границы, а не опрокидывать их на более угрожающие направления", - объяснил Демченко.
Украинские защитники продолжают укреплять свои позиции, чтобы не пустить врага в случае повторного нападения.
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Грозит ли Киеву новое наступление РФ
Ранее российские оппозиционные журналисты узнали, что в Кремле не отказались от идеи захватить Киев - там снова начали обсуждать такие планы. При этом Россия хочет закончить войну против Украины к осени этого года. У Путина на два разных варианта развития событий.
Но глава военной администрации столицы Николай Жирнов говорит, что признаков формирования войск Российской Федерации к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается.
"Сейчас, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси", - пояснил Жирнов.
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