Кремль вернулся к идее штурмовать Киев: Путин хочет закончить войну к осени – СМИ

Кремль вернулся к идее штурмовать Киев – СМИ/ Reuters, УНИАН

В Кремле не отказались от идеи захватить Киев там снова начали обсуждать такие планы.

При этом Россия хочет закончить войну против Украины к осени этого года. У Путина на два разных варианта развития событий. Об этом рассказывает российское издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники в администрации президента РФ.

В Кремле есть программа минимум и максимум. В программе максимум всё еще остается штурм и захват столицы Украины.

Не смотря на то, что в марте они провалили операцию по захвату Киева, российский диктатор Владимир Путин всё еще не отказался от идеи повторить попытку штурма города.

Согласно программе минимум, Кремль планирует, что армия РФ в течение следующих трех месяцев по крайней мере возьмет Донбасс. Сейчас российские войска активно штурмуют регион, хотя их усилия пока не приносят руководству РФ ожидаемых результатов.

"Мы всё равно их (украинцев, – ред.) доколупаем. Скорее всего, к осени уже всё закончится", – предполагает один из источников "Медузы".

Угроза повторного штурма Киева

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что угроза нападения на Киев со стороны России отныне будет существовать всегда, отметив, что столица Украины находится близко как к Российской Федерации, так и к Беларуси.

Также ранее сообщалось, что Владимир Путин не отказался от своей цели в отношении Украины, но ни у него, ни у Лукашенко физически нет резервов, чтобы попытаться еще раз захватить Киев. Об этом сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

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